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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

فیلم «پنجره» به جشنواره بنگلادش راه یافت

فیلم «پنجره» به جشنواره بنگلادش راه یافت

پانزدهمین دوره جشنواره فیلم «داکا» که از ۲۳ دی الی یک بهمن ماه در کشور بنگلادش برگزار می شود، میزبان فیلم «پنجره» از تولیدات شبکه دو سیما است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، فیلم «پنجره» به کارگردانی رهبر قنبری در بخش مسابقه فیلم های کودک و نوجوان جشنواره «داکا» در بنگلادش به نمایش در خواهد آمد.

این پانزدهمین دوره جشنواره فیلم «داکا» است که از ۲۳ دی الی یک بهمن ماه در کشور بنگلادش برگزار می شود.

سینمای ایران با ۲۳ فیلم سینمایی در پانزدهمین جشنواره فیلم «داکا» کشور بنگلادش حضور دارد. مسابقه سینمای آسیا، مرور آثار، سینمای جهان، سینمای کودک و نوجوان، فیلم‌های کوتاه و مستقل، زنان فیلمساز و فیلم‌های معنوی از جمله بخش های این رویداد فرهنگی است.

کد مطلب 3871736

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