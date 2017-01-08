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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

مهتاب کرامتی داور جشنواره «داکا» شد

مهتاب کرامتی داور جشنواره «داکا» شد

مهتاب کرامتی بازیگر سینما به عنوان داور در جشنواره «داکا» حضور پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهتاب کرامتی به عنوان داور  بخش زنان فیلمساز در جشنواره «داکا» حضور پیدا می کند.

این جشنواره شامل بخش های مسابقه فیلمسازان زن، سینمای آسیا، سینمای جهان، سینمای کودکان و سینمای معنوی است و امسال ۱۶۰ فیلم از ۶۰ کشور به رقابت در بخش های مختلف می پردازند.

جشنواره بین المللی فیلم «داکا» به صورت دوسالانه برگزار می شود.

امسال در بخش ویژه این جشنواره آثاری از عباس کیارستمی به نمایش در می آید.

پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «داکا» با شعار «فیلم بهتر، مخاطب بهتر و جامعه بهتر» از تاریخ ۱۲ تا ۲۰ ژانویه برابر با ۲۳ دی تا اول بهمن در کشور بنگلادش برگزار می شود.

کد مطلب 3871880
زهرا منصوری

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