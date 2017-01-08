جزئیات وداع با یار انقلاب و رهبری/ مراسم تشییع؛ سه شنبه ۱۰ صبح

به گزارش خبرنگار مهر ، پیکر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح سه شنبه تشییع می شود.

دقایقی پیش پیکر آیت الله هاشمی از بیمارستان شهدای تجریش به حسینیه جماران منتقل شد.

هم اکنون اعضای خانواده و برخی مقامات کشوری برای وداع با پیکر آیت الله هاشمی در حسینیه جماران حضور یافته اند.

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، طیب نیا وزیر اقتصاد، ظریف وزیر امور خارجه، علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما ، عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات در حسینیه جماران حضور یافتند.

به علت تجمع مردم حلقه حفاظتی مقابل حسینیه جماران شکل گرفته است و امکان نزدیکی مردم به حسینیه وجود ندارد.

علی رغم انتقال پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی به حسینیه جماران مردم هنوز مقابل بیمارستان شهدای تجریش حضور دارند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سید منصور رضوی رئیس سازمان برنامه دولت سازندگی،اسماعیل دوستی عضو شورای شهر هم به حسینیه جماران رفتند.

علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی نیز دقایقی قبل در حسینه جماران حضور یافتند.

هم اکنون پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی را بر روی سکویی در حسینیه جماران قرارداده اند و خانواده وی اطراف این سکو حضور دارند.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی مسوول دفتر مقام معظم رهبری حسینیه جماران حضور یافت.

پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی تا ساعتی دیگر در بیت امام (ره) در جماران شستشو و غسل داده خواهد شد.

حسین مرعشی و یاسر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده اند که پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت معصومه (س) دفن خواهد شد.

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دوشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور خانواده وی در حسینیه جماران برگزار می شود.

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