«کفش های آب نباتی» دوباره به بازار نشر آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کفش های آب نباتی» نوشته ژوان هریس با ترجمه طاهره صدیقیان به تازگی توسط انتشارات کتابسرای تندیس به چاپ دوم رسیده است.

این رمان اثر دیگری از نویسنده رمان «شکلات» است که ترجمه اش توسط همین ناشر چاپ شده و فیلمی سینمایی با اقتباس از آن و بازی ژولیت بینوش و جانی دپ ساخته شده است. شکلات سومین رمان اوست که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده و «کفش های آب نباتی» از رمان های متاخر اوست که در سال ۲۰۰۷ چاپ شده است.

در این رمان شخصیت ین و دخترانش رزت و آنی در جستجوی گمنامی و گوشه ای امن در کوچه های سنگفرش مون مارتر هستند. آن ها گرچه خوشحال نیستند ولی با آرامش در طبقه بالای مغازه شکلات فروشی خود زندگی می کنند. در زندگی این ۳ نفر هیچ چیز غیرعادی وجود ندارد تا این که زوزی دولالبا، بانوی با کفش های آبنباتی وارد زندگی شان می شود و زمان تغییر و تحول می رسد...

ترجمه این کتاب با ۵۴۳ صفحه و طرح جلد جدید به چاپ دوم رسیده است.