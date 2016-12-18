«دختر بخت» برای نهمین بار به بازار نشر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «دختر بخت» نوشته ایزابل آلنده با ترجمه اسدالله امرایی به تازگی توسط انتشارات کتابسرای تندیس به چاپ نهم رسیده است.

این کتاب درباره سرگذشت زنی خودساخته است که بر موانع موجود سر راه خود غلبه می کند. این زن با نام الیزا سامرس یک دختر سر راهی متولد شیلی است که رز سامرس، پیر دختر انگلیسی او را به فرزندی می پذیرد و به خرج برادرش بزرگ می کند. ماما فریستا دایه خانواده که زنی شیلیایی است نظرات متفاوتی دارد...



ایزابل آلنده در پرو به دنیا آمده و در شیلی بزرگ شده است. شهرت این نویسنده در نگاه اول، شاید مربوط به سرگذشت دموکراسی سرنگون شده شیلی و روی کار آمدن حکومت نظامیان، تبعید و شکنجه باشد اما با وجود این شرایط، آلنده نیز نویسنده قدرتمندی است.

رمان «دختر بخت» آلنده درباره آدم های بلندپروازی است که سعی دارند حرف خود را به کرسی بنشانند. داستان این رمان به مثابه یک تراژدی، سراب خوشبختی را به تصویر می کشد که هنگامی که به آن نزدیک می شود، خبری از آن نیست.

چاپ نهم ترجمه اسدالله امرایی از این رمان با طرح جلد جدید توسط انتشارات کتابسرای تندیس راهی بازار نشر شده است.