ترجمه رمان «درباره مارکوس» منتشر شد/چگونگی راه و رسم بزرگ شدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات کتابسرای تندیس، رمان «درباره مارکوس» نوشته نیک هورنبای به تازگی با ترجمه گیتا گرگانی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

داستان این رمان از این قرار است که مردی ۳۶ ساله به نام ویل مانند نوجوان ها رفتار می کند و خیال هم ندارد که بزرگ شود. ویل مجله می خواند، تفریح می کند و از همه مهمتر، می داند کدام کفش های ورزشی را باید پوشید. او نه کار می کند، نه همسری دارد و نه فرزندی. از نظر ویل این گونه زندگی کردن، بهترین شیوه زندگی است.

در ادامه داستان و پس از معرفی ویل، همه چیز خوب پیش می رود تا جایی که مارکوس وارد زندگی او می شود. مارکوس، پیرترین مرد ۱۲ ساله دنیاست. او موتزارت گوش می کند، از مادرش مراقبت می کند و هرگز هم کفش ورزشی مناسبی نداشته است. شاید اگر ویل بتواند به مارکوس بیاموزد که چگونه بچه باشد و بچگی کند، مارکوس هم بتوند به ویل کمک کند که بزرگ شود...

ترجمه فارسی این رمان به تازگی با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.