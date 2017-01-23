«باورهای خیس یک مُرده» دوباره منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتابسرای تندیس ۲ کتاب قدیمی از محمد محمدعلی را با چاپ جدید راهی بازار نشر کرده است که پیش از این توسط ناشر دیگری به چاپ رسیده بودند. یکی از این کتاب ها «از کیومرث تا همای» با عنوان فرعی «قصه های شاهنامه به روایت محمد محمدعلی» است.

اسطوره‌ها و افسانه‌هاه چیزی نیستند جز آنچه مردم طی قرون و اعصار دوست داشته‌اند صاحب آن باشند یا آن را به خود منتسب کنند. چیزی که مردم دهان به دهان و سینه به سینه چرخانده‌اند و (من و شما و فردوسی هم جزو مردم) کوشیده‌اند یا کوشیده‌ایم تا از این طریق فلسفه وجودی قومیت و ملیت خود را برای خود و دیگری بازگو کنند و هویت پیدا کنند.

این بحث مطرح نیست که اصولاً سلسله پادشاهی ایران با همان نظم و ترتیبی که در شاهنامه‌ فردوسی آمده سندیت دارد یا ندارد، بلکه مهم گفتاری است که فردوسی بر مبنای تعریف‌ها و تأویل‌ها و تفسیر خود از این رویدادهای مردم پسند به خوانندگان می دهد.

«از کیومرث تا همای» با ۵۲۵ صفحه و قیمت ۴۵۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب دیگری که کتابسرای تندیس از محمدعلی چاپ کرده، رمان «باورهای خیس یک مُرده» است که برای اولین بار توسط این ناشر چاپ شده و با این نوبت چاپ، سومین چاپش راهی بازار نشر شده است.

داستان این رمان از این قرار است که ناصر صبوری رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی در سی و هشتمین سالگرد تولدش، نسخه‌ خطی کتاب قدیمی، حاوی مقدرات و سرنوشت بشر را از مادرش هدیه می گیرد. این ماجرا که مصادف با گرفتن قطعه زمینی برای شرکت تعاونی مسکن اداره است، نقطه‌ عطفی در زندگی اوست.

در ادامه داستان، با پیشرفت کار ساختمان‌سازی و برخوردن ساکنان به مسأله‌ کمبود آب، رد پای مقنی باشی کهنه‌کاری به داستان باز می شود. ورود او به داستان و نیز غرق شدن صبوری در حوادث کتاب قدیمی و همین‌طور رسوخ پاره‌ای از حوادث کتاب به زمان حال، شخصیت‌های داستانی را درگیر ماجرایی می کند که در نهایت منجر به کشته شدن مقنی باشی و حوادث دیگر می شود.

این رمان با ۳۱۲ صفحه و قیمت ۲۰۰ هزار ریال منتشر شده است.