۴۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایرانی در جمع موثرترین دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر گفت: پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) به عنوان یکی از پایگاه های ISI هر دو ماه یکبار به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان می پردازد.

وی افزود: در این رتبه بندی، دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشته های ۲۲ گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند معرفی می شوند.

دهقانی گفت: این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین المللی، تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی، نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک و تعداد مقالات داغ و پراستناد را برای هر یک از دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی که در زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می دهد.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی و۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد و در خرداد ماه ۹۵ تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود.

دهقانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور ۴۳ مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC گفت: به طور متوسط رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور براساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک ۵۳۵، براساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه ۸۳۰، براساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه ۹۵۸ و براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۱۲۶۷ را داریم.

وی تصریح کرد: می توان از این اعداد نتیجه گیری کرد که در بحث کمیت، بهتر از کیفیت فعالیت کرده ایم. اگر به سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بنگریم می بینیم که مرجعیت علم و فناوری در سطح بین المللی اولین بند مورد تاکید در این سند کلان علم و فناوری است. بنابراین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی علاوه بر کمیت تولید علم بایستی به کیفیت و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده و همچنین تعاملات علمی نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا در حوزه ایمنی شناسی

از لحاظ کمیت تولید علم، در حوزه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا قرار دارد و همچنین از نظر تعداد استنادها با رتبه ۴۸۴ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است. رتبه کمیت تولید علم دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی بالینی ۱۷۵ است. در همین حوزه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه های ۴۴۰ و ۵۷۶ دنیا را کسب کرده اند.

در حوزه داروشناسی و سم شناسی در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب رتبه های ۳۱ و ۱۸۹ دنیا را در اختیار دارند. همچنین براساس کل استنادهای دریافتی یا کیفیت تحقیقات این دو دانشگاه به ترتیب رتبه های ۱۵۷ و ۶۲۱ دنیا را کسب کرده اند.

رتبه ۲۳ دنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه مقالات ریاضیات

در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۲۳ دنیا را به خود اختصاص داده است که نشان دهند کیفیت بالای مقالات این دانشگاه در حوزه ریاضیات دارد.

در حوزه زمین شناسی، دانشگاه تهران تنها دانشگاه کشور است که در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته است. این دانشگاه از لحاظ کمیت تولید علم رتبه ۲۳۸ دنیا و از لحاظ کیفیت تولیدات علمی رتبه ۵۴۴ دنیا را کسب کرده است.

دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران دارای رتبه در حوزه زمین شناسی

در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه ۴۳۵ و ۴۹۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم را کسب کرده اند و همچنین رتبه ۹۰۱ و ۹۲۴ را از لحاظ نسبت تعداد استنادها به مقالات دارا هستند.

در حوزه شیمی براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مدارک پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شریف، علم و صنعت ایران، یاسوج و رازی به ترتیب رتبه های ۷۹۷، ۸۲۵، ۸۳۲، ۸۴۲ و ۸۴۹ دنیا را به خود اختصاص داده اند.

رتبه دو دانشگاه در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی

در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تهران به ترتیب براساس کمیت تولید علم رتبه های ۲۹۹ و ۶۵۴ دنیا را در اختیار دارند. این دو دانشگاه از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در این حوزه به ترتیب رتبه های ۴۵۵ و ۷۹۲ را دارند و همچنین براساس تعداد مقالات برتر رتبه های ۹۳۶ و ۱۱۹۸ دنیا را کسب کرده اند.

در حوزه علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه ۳۳۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم قرار دارد.

در حوزه علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص تعداد کل استنادهای دریافتی بهتر از سایر دانشگاه ها عمل نموده است بنحوی که جایگاه ۲۰۰ دنیا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه علوم کشاورزی و براساس تعداد کل استنادهای دریافتی دانشگاه تهران با کسب رتبه ۱۳۹ دنیا، برترین دانشگاه کشور در سطح کشور است.

در حوزه علوم گیاهان و حیوانات، دانشگاه تهران در صدر قرار دارد و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی در جایگاه ۴۷۳ دنیا قرار گرفته است.

در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران، به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه ۲۳۰ و به لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در رتبه ۵۵۵ دنیا قرار دارد.

رتبه دانشگاه آزاد در علوم مهندسی در زمینه کمیت تولید علم

در حوزه علوم مواد و براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مقالات به ترتیب سه دانشگاه کاشان، شریف و شیراز رتبه های ۵۵۲، ۵۶۴ و ۵۹۶ دنیا را به خود اختصاص داده اند.

براساس تعداد مقالات برتر، پژوهشگاه دانش های بنیادی در بین سطح کشور در حوزه فیزیک بهترین عملکرد را داشته است و رتبه ۴۳۹ دنیا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه مهندسی براساس کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران توانسته اند رتبه های ۲۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۴ دنیا را کسب کنند.

جدول رتبه بین المللی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک، تعداد استنادها، تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر ( مقالات داغ و پراستناد)

رشته موضوعی دانشگاه/موسسه تعداد مدارک تعداد استنادها نسبت تعداد استنادها به مدارک تعداد مقالات برتر ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸۶ ۴۸۴ ۶۶۴ ۶۵۹ پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۵ ۴۴۲ ۳۷۰۱ ۸۳۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۴۰ ۹۶۰ ۳۸۲۰ ۲۰۸۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۷۶ ۱۲۸۲ ۳۸۵۵ ۳۱۶۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۰۰ ۱۲۲۵ ۳۸۱۹ ۱۷۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی ۷۱۲ ۱۸۰۱ ۳۹۰۳ ۳۱۶۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۸۵ ۱۵۷۴ ۳۸۳۹ ۱۵۷۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۱۱ ۱۸۵۶ ۳۸۹۸ ۲۰۸۴ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۸۳۳ ۱۸۶۸ ۳۸۹۶ ۳۷۸۰ دانشگاه تربیت مدرس ۱۱۰۱ ۱۸۳۱ ۳۷۵۸ ۳۷۱۲ دانشگاه تهران ۱۲۵۱ ۱۸۸۰ ۳۶۳۰ ۳۷۱۹ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۱۴۶۱ ۳۱۴۲ ۳۸۸۰ ۳۷۷۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۴۷۷ ۲۷۶۱ ۳۸۱۸ ۳۱۳۶ دانشگاه شهید بهشتی ۱۶۸۹ ۲۶۰۶ ۳۶۳۲ ۳۷۲۰ جهاد دانشگاهی ۱۸۴۲ ۳۵۹۶ ۳۸۰۰ ۳۷۵۳ دانشگاه علوم پزشکی مازنداران ۱۸۴۵ ۳۱۶۱ ۳۷۱۸ ۲۵۲۴ موسسه پاستور ایران ۱۸۷۱ ۳۰۳۵ ۳۶۵۷ ۳۷۲۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۹۰۳ ۳۸۴۹ ۳۸۱۲ ۲۵۳۶ داورشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۱ ۱۵۷ ۷۵۸ ۳۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰ ۵۸۶ ۷۷۹ ۶۹۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۸۹ ۶۲۱ ۷۷۶ ۶۹۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۱۵ ۵۳۴ ۷۶۹ ۳۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۹۵ ۵۵۱ ۷۵۲ ۶۵۶ دانشگاه تهران ۴۹۷ ۷۱۶ ۷۳۷ ۷۰۹ ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی ۷۷ ۱۲۹ ۲۲۰ ۳۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۱ ۱۴۱ ۲۳ ۶۷ زمین شناسی دانشگاه تهران ۲۳۸ ۵۴۴ ۶۰۱ ۶۰۶ زیست شناسی و بیوشیمی دانشگاه تهران ۴۳۵ ۷۴۱ ۹۰۱ ۹۰۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۹۱ ۹۲۸ ۹۲۴ ۸۵۱ شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۲ ۱۶۶ ۱۱۲۸ ۳۹۰ دانشگاه تهران ۱۷۸ ۳۴۷ ۹۶۰ ۶۱۳ دانشگاه تربیت مدرس ۲۵۰ ۳۸۲ ۸۶۹ ۵۵۲ دانشگاه صنعتی شریف ۳۶۶ ۴۵۶ ۸۲۵ ۴۱۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۸۰ ۵۷۷ ۹۸۹ ۶۱۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۸۴ ۶۸۱ ۱۰۸۷ ۱۱۳۸ دانشگاه شیراز ۴۴۱ ۵۵۲ ۸۷۹ ۹۰۶ دانشگاه شهید بهشتی ۴۵۹ ۶۱۳ ۹۳۵ ۹۸۳ دانشگاه پیام نور ۴۹۶ ۹۰۶ ۱۱۳۳ ۸۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۵۶ ۹۰۷ ۱۱۱۶ ۱۰۰۵ دانشگاه بوعلی سینا ۵۸۳ ۶۷۷ ۹۰۰ ۱۰۴۲ دانشگاه تبریز ۶۴۴ ۷۶۵ ۹۴۲ ۱۰۴۸ دانشگاه اصفهان ۶۴۵ ۸۵۸ ۱۰۲۸ ۱۱۰۵ دانشگاه رازی ۶۵۱ ۶۹۴ ۸۴۹ ۹۱۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۸۹ ۶۹۹ ۷۹۷ ۶۹۲ دانشگاه کاشان ۷۰۲ ۹۶۹ ۱۰۷۱ ۱۱۰۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۴۵ ۷۷۹ ۸۳۲ ۷۸۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۸۴۶ ۱۱۲۲ ۱۰۸۱ ۱۱۱۹ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۹۱۵ ۱۰۹۸ ۹۸۰ ۱۰۹۲ دانشگاه الزهرا (س) ۹۱۹ ۱۰۰۹ ۸۸۲ ۸۷۴ دانشگاه یاسوج ۹۳۴ ۹۹۸ ۸۴۲ ۴۴۵ علوم اجتماعی، کلیات دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۹۹ ۴۵۵ ۱۲۰۰ ۹۳۶ دانشگاه تهران ۶۵۴ ۷۹۲ ۱۰۶۰ ۱۱۹۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۴ ۱۱۰۲ ۱۱۹۳ ۱۱۶۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۰۵۰ ۹۹۱ ۴۶۰ ۹۹۶ علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۳۱ ۶۳۷ ۷۸۶ ۷۴۳ علوم رایانه دانشگاه آزاد اسلامی ۹۷ ۲۰۵ ۳۷۷ ۱۷۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۴ ۲۰۰ ۳۲۲ ۱۷۲ دانشگاه صنعتی شریف ۱۶۴ ۳۵۷ ۳۸۲ ۳۱۸ دانشگاه تهران ۱۹۲ ۲۸۳ ۳۳۲ ۳۶۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۳۷ ۳۶۶ ۳۵۲ ۱۷۵ علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۹ ۲۵۴ ۷۵۴ ۸۸ دانشگاه تهران ۶۶ ۱۳۹ ۶۷۲ ۲۷۶ دانشگاه تربیت مدرس ۲۳۱ ۳۰۹ ۶۳۶ ۲۸۱ دانشگاه شیراز ۲۳۹ ۴۴۸ ۷۱۹ ۵۷۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶۷ ۴۷۴ ۷۱۰ ۷۰۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۶۸ ۳۸۹ ۶۷۰ ۴۶۴ دانشگاه تبریز ۳۵۶ ۵۴۷ ۶۶۹ ۵۷۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۳۰ ۶۸۲ ۶۱۹ ۴۶۶ علوم گیاهان و حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲۸ ۶۸۸ ۱۱۲۰ ۱۰۲۹ دانشگاه تهران ۱۴۲ ۴۷۳ ۱۰۹۴ ۷۳۴ دانشگاه شیراز ۳۸۰ ۹۶۲ ۱۱۱۱ ۱۰۳۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۴۳۳ ۱۰۳۵ ۱۱۰۹ ۱۰۲۸ دانشگاه تربیت مدرس ۴۴۵ ۸۱۳ ۱۰۶۱ ۱۱۰۵ علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران ۲۳۰ ۵۵۵ ۷۹۴ ۶۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی ۲۴۲ ۷۲۲ ۸۰۵ ۶۵۷ علوم مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۴۸ ۱۸۷ ۷۳۹ ۲۷۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۱۴ ۲۴۰ ۶۹۹ ۴۷۹ دانشگاه تهران ۱۱۵ ۲۲۲ ۶۶۱ ۴۰۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۱ ۲۴۵ ۶۵۲ ۳۲۸ دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۷ ۲۲۶ ۵۶۴ ۵۷۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۸۹ ۳۳۸ ۷۰۲ ۶۷۵ دانشگاه تربیت مدرس ۳۱۵ ۴۹۱ ۷۰۱ ۵۸۵ دانشگاه شیراز ۵۲۰ ۶۳۱ ۵۹۶ ۷۵۳ دانشگاه کاشان ۵۴۲ ۶۰۸ ۵۵۲ ۴۵۱ فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی ۲۴۳ ۵۱۰ ۷۰۴ ۴۴۵ دانشگاه صنعتی شریف ۴۷۹ ۵۲۷ ۵۵۱ ۵۴۷ پژوهشگاه دانش های بنیادی ۶۴۸ ۶۸۲ ۴۵۶ ۴۳۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۵۱ ۶۵۷ ۴۱۲ ۴۶۴ مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰ ۶۹ ۱۲۱۰ ۱۷ دانشگاه صنعتی شریف ۵۱ ۱۰۹ ۱۱۴۳ ۳۱۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۲ ۱۰۲ ۱۰۹۱ ۱۳۴ دانشگاه تهران ۵۴ ۹۷ ۱۰۶۱ ۵۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۷ ۱۱۶ ۱۰۷۸ ۲۲۴ دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۱ ۲۴۵ ۷۳۹ ۲۸۳ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۵۷ ۴۲۲ ۱۱۸۰ ۳۸۸ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۹۸ ۳۸۲ ۱۰۴۸ ۵۱۳ دانشگاه شیراز ۳۰۰ ۴۱۱ ۱۰۸۹ ۵۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۳۳۷ ۴۷۷ ۱۱۴۹ ۲۶۱ دانشگاه تبریز ۳۴۲ ۳۴۵ ۶۵۳ ۲۵۷ دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۹ ۶۷۷ ۱۱۳۷ ۱۰۲۴ دانشگاه سمنان ۶۷۱ ۷۳۳ ۹۴۱ ۳۱۲ دانشگاه صنعتی بابل ۷۰۹ ۶۳۵ ۴۷۲ ۱۳۲ دانشگاه اصفهان ۷۱۶ ۹۷۰ ۱۱۹۴ ۱۱۰۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۷۲۸ ۱۰۴۴ ۱۲۲۹ ۱۰۲۶ دانشگاه ارومیه ۷۶۶ ۹۶۵ ۱۱۶۰ ۱۱۰۱ دانشگاه گیلان ۷۹۳ ۱۰۰۷ ۱۱۷۵ ۴۵۳ دانشگاه رازی ۸۲۲ ۹۰۶ ۹۹۰ ۴۷۹ دانشگاه صنعتی شیراز ۸۷۳ ۸۰۵ ۵۴۹ ۴۴۱ دانشگاه بوعلی سینا ۹۰۲ ۷۶۳ ۳۷۰ ۴۰۵ دانشگاه یزد ۹۰۶ ۱۱۲۲ ۱۱۵۱ ۱۰۹۵ دانشگاه کاشان ۹۴۱ ۹۷۶ ۸۹۳ ۵۰۱ دانشگاه صنعتی شاهرود ۹۴۵ ۱۱۲۶ ۱۱۱۷ ۱۲۰۰ دانشگاه صنعتی سهند ۱۰۵۷ ۱۲۵۷ ۱۱۰۵ ۷۰۷ دانشگاه یاسوج ۱۲۵۹ ۱۱۰۸ ۵۸ ۴۷۰

جدول مقایسه دانشگاهها بر اساس تعداد مدارک، تعداد استنادها ، نسبت تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر