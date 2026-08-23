به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی فرارسیدن یکم شهریورماه (روز پزشک) و پنجم شهریورماه (روز داروساز) را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با درود بیکران به روح ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و امام عظیمالشأن شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی شهید امام خامنهای که با نگاه حکیمانه و طبیبانهاشان، جامعه را به بصیرت و سلامت معنوی فراخواند و با تدابیر راهبردی و نگاه پدرانهاشان، همواره چراغ راه مجاهدان عرصههای گوناگون خدمت به ایران و ایرانی و دفاع از کیان انقلاب و نظام اسلامی بودهاند.
فرارسیدن یکم شهریورماه، سالروز تولد حکیم و طبیب نامدار ایرانی ابوعلی سینا (روز پزشک) و پنجم شهریورماه، سالروز تولد دانشمند شهیر زکریای رازی (روز داروساز) را به قشر شریف، فرهیخته و خدوم جامعه پزشکی و جامعه داروسازی کشور و بهویژه مجاهدان سلامت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
این ایام، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پزشکان، داروسازان، پرستاران و تمامی کادر درمانی است که در سایهسار آرمانهای انقلاب و ایران عزیز، رسالت خطیر حفظ حیات و سلامت جامعه را با اخلاص و ایثار به دوش کشیدهاند.
تاریخ پرشکوه این سرزمین، همواره آکنده از رشادتها و فداکاریهای بینظیر این قشر است؛ از حضور مشتاقانه و آگاهانه در قالب گروههای اضطراری و بیمارستانهای صحرایی در دوران هشت سال دفاع مقدس، تا نقشآفرینی جهادی و شبانهروزی در طوفان سهمگین همهگیری کرونا، و نیز حضور عالمانه و داوطلبانه در مراکز درمانی برای مداوای مجروحان و مصدومان نبردهای اخیر که همگی در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده است.
اینجانب، با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه سلامت که حقاً «شهدای خدمت و سلامت» لقب گرفتهاند، درود میفرستم بر ارواح طیبه شهیدان پزشک دکتر احمدرضا قیم، دکتر سید علیرضا میرقاضی سعید، دکتر محمد مهرابی، دکتر عبدالله اصل علوان و دکتر محمدرضا عباسی و همه شهدای گمنام و نامدار این عرصه، و امیدوارم که نام و راه آنان تا ابد الهامبخش ایثار، فضیلت، مجاهدت و تعهد حرفهای در نظام سلامت کشور باشد. بیگمان، تلاشهای خستگیناپذیر و فداکارانه پزشکان، پرستاران و کادر درمان نیروهای مسلح در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نشاندهنده عالیترین درجات وفاداری به میهن و آرمانهای انقلاب است که شایسته والاترین تقدیر و احترام میباشد.
در این برهه حساس که نظام سلامت کشور با تکیه بر همدلی و بردباری خانوادههای ارجمند و همراهی بیدریغ آنان با جهادگران عرصه سلامت، گامهای استوار برمیدارد، ضمن قدردانی صمیمانه از تمامی دستاندرکاران این عرصه، توفیقات روزافزون همگی را در مسیر خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی و حراست از امنیت و سلامت پاسداران و مدافعان این مرز و بوم، از درگاه خداوند متعال طلب میکنم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
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