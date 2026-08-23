به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با تبریک هفته دولت و قدردانی از همراهی رسانه‌ها در انعکاس ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: هرچه اخبار مثبت و ظرفیت‌های خراسان جنوبی بیشتر دیده و منعکس شود، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و ماندگاری سرمایه‌گذاری‌ها نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه بیان مشکلات و کمبودها ضروری است، افزود: در کنار بیان ضعف‌ها باید ظرفیت‌های استان نیز دیده شود؛ اگر از خشکسالی و قهر طبیعت سخن می‌گوییم، باید از «سخاوت خورشید» و ظرفیت خراسان جنوبی در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بگوییم.

هدف خراسان جنوبی؛ «اقتصاد اتصال» نه صرفاً جذب منابع

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی با بیان اینکه رویکرد استان صرفاً افزایش اعتبارات و جذب منابع نیست، گفت: به دنبال «اقتصاد اتصال» هستیم؛ یعنی معدن را به ظرفیت‌های صنعتی متصل کنیم تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و بخش کشاورزی را نیز به زنجیره ارزش و ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان پیوند دهیم.

ذاکریان ادامه داد: این اتصال‌ها در نهایت باید به افزایش تولید، اشتغال، ارزش افزوده و رضایتمندی مردم منجر شود و در این میان، تلفیق سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی می‌تواند اثر اهرمی و فزاینده‌ای در توسعه استان ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: پهناوری استان اگرچه در گذشته از منظر توزیع اعتبارات مبتنی بر سرانه جمعیتی یک چالش تلقی می‌شد، اما امروز می‌تواند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به فرصت تبدیل شود؛ چراکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی به زمین وسیع نیاز دارد و این موضوع از مزیت‌های خراسان جنوبی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، مرز را نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان دانست و گفت: در گذشته مرز در ادبیات توسعه گاه به عنوان نقطه‌ای محروم و دورافتاده دیده می‌شد، اما امروز با توسعه تعاملات مرزی و سفرهای اقتصادی به کشورهای همسایه، مرز به یک موقعیت منحصر به فرد برای خراسان جنوبی تبدیل شده است.

جذب ۲۶ پروژه خارجی در ۲۴ ماه

ذاکریان با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: طی ۲۴ ماه اخیر، ۲۶ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی جدید برای خراسان جنوبی جذب شده است؛ یعنی به طور میانگین بیش از یک پروژه در هر ماه.

وی افزود: از مجموع این پروژه‌ها، ۱۱ پروژه تاکنون به مرحله بهره‌برداری و افتتاح رسیده و در حوزه‌های تولید، اشتغال و صادرات فعال شده‌اند و ارزش سرمایه‌گذاری‌های محقق‌شده در این پروژه‌ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت این آمار در مقایسه با عملکرد دو دهه گذشته اظهار کرد: ۵۵ درصد مجوزهای معتبر سرمایه‌گذاری خارجی استان مربوط به همین دو سال اخیر است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰ درصد پروژه‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی استان و ۳۸ درصد اشتغال ایجادشده در این حوزه نیز مربوط به دو سال اخیر است؛ آماری که نشان می‌دهد نگاه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی تغییر کرده است.

تحقق سرمایه‌گذاری بدون اتکا به بودجه عمومی

ذاکریان با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها بدون اتکا به منابع بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی و ارز دولتی دنبال شده است، گفت: با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای و گستردگی نیازهای استان، نمی‌توان همه مسیر توسعه را به اعتبارات دولتی وابسته کرد.

وی افزود: مزیت‌های استان را در کنار یکدیگر قرار داده‌ایم تا پازلی که در سال‌های گذشته شاید حل‌ناشدنی به نظر می‌رسید، امروز با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه برسد.

سرمایه‌گذار خارجی؛ انتخاب خراسان جنوبی در میان گزینه‌های جهانی

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی سرمایه‌گذاری خارجی را موضوعی حساس و پیچیده دانست و گفت: سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در هر نقطه‌ای از دنیا سرمایه‌گذاری کند، اما اینکه جمهوری اسلامی ایران و پس از آن خراسان جنوبی را انتخاب کند، نشان‌دهنده وجود ظرفیت، تدبیر و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه است.

ذاکریان افزود: نگاه سرمایه‌گذاران به استان، نگاهی بهره‌ورانه است و این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های خراسان جنوبی برای سرمایه‌گذاران قابل توجه و اقتصادی است.

وی بهره‌وری سازمانی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری را از عوامل مهم موفقیت استان عنوان کرد و گفت: هیچ دستگاه اجرایی نباید کار امروز سرمایه‌گذار را به فردا موکول کند.

دو سیاست برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: دو سیاست را به صورت جدی دنبال کرده‌ایم؛ نخست اینکه آنچه واقعاً در اختیار داریم، صادقانه در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم و دوم اینکه پس از ورود سرمایه‌گذار، حمایت از او متوقف نشود.

وی تصریح کرد: قرار نیست سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی وارد استان شود و بعد رها شود؛ چراکه این مسئله می‌تواند برای سرمایه‌گذار خارجی به معنای بی‌اعتمادی نسبت به ایران و برای سرمایه‌گذار داخلی به معنای بی‌اعتمادی نسبت به استان باشد.

ذاکریان با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: رویکرد جلسات ستاد، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی اجرای طرح‌هاست و در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز بر همراهی نظام بانکی با طرح‌های سرمایه‌گذاری تأکید شده است.

ورود سرمایه‌گذاران جدید

وی از ورود سرمایه‌گذاران جدید از کشورهای مختلف به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر برای نخستین بار سرمایه‌گذارانی از عمان، ترکیه و امارات متحده عربی و اسپانیا وارد استان شده‌اند.

ذاکریان همچنین از آغاز رایزنی برای توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران اسپانیایی خبر داد و افزود: در همین ایام از حوزه بازرگانی سفارت اسپانیا با استان تماس گرفته شد و طرف اسپانیایی برای توسعه همکاری‌ها ابراز تمایل کرد.

وی گفت: قرار است در آینده نزدیک جلسات بیشتری در این زمینه برگزار شود تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران اروپایی نیز به خراسان جنوبی فراهم شود.

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها تأکید کرد: بیان مشکلات و مطالبه‌گری رسانه‌ای ضروری است، اما در کنار آن باید ظرفیت‌های استان نیز به شکل جدی معرفی شود.