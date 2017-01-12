ترامپ: گزارش «سی اِن اِن» جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا ضمن تکذیب گزارش منتشره توسط شرکت اینترنتی «بازفید» مبنی بر تهدیدات مسکو علیه وی به دلیل ماجراجویی های غیر اخلاقی خود در روسیه، اخبار شبکه خبری «سی اِن اِن» را که به انتشار این گزارش دست زده بود، جعلی خواند و از پاسخگویی به پرسشهای خبرنگار این شبکه خبری امتناع کرد.

ترامپ روز چهارشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی در شهر نیویورک خطاب به «جیم آکوستا» گزارشگر ویژه سی اِن اِن در کاخ سفید گفت: «ساکت باش. من به تو فرصت طرح پرسش نخواهم داد. اخبار شما جعلی است».

شایان ذکر است که روز سه شنبه، شبکه خبری سی اِن اِن از وجود یادداشتی خبر داد که ادعا می کرد روسیه در مورد ترامپ به اطلاعاتی شرم آور دست یافته است و این اطلاعات از سوی سرویس اطلاعاتی آمریکا در اختیار رئیس جمهور کنونی آمریکا- اوباما- و رئیس جمهور منتخب- ترامپ- قرار گرفته است.

اندکی پس از آن، شبکه اینترنتی «بازفید» مجموعه کاملی از یادداشتهایی را منتشر کرد که ظاهراً «توسط یک مأمور سابق اطلاعاتی انگلیس برای مخالفان سیاسی ترامپ تهیه شده است».

ترامپ در مورد این گزارش منتشره در «بازفید» گفت که «بسیار ننگین و خفت آور است» که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اجازه دادند این گزارش دو صفحه ای که «اشتباه و جعلی بوده و هرگز اتفاق نیفتاده است» انتشار عمومی یابد.