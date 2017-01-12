شرط خدمت به نظام و انقلاب داشتن سواد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله رضا استادی شامگاه چهارشنبه در آیین نهمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی در قم اظهار داشت: امروز سیل تبلیغات سوء، متوجه کشور است و اگر جوانان در دانشگاه و حوزه‌ها سواد کافی نداشته باشند نمی‌توانند در برابر این هجمه ایستادگی کرده و پاسخگوی تبلیغات سوء آنان باشند.

وی با بیان اینکه شرط خدمت، باسوادی است و از آن مهم‌تر مهذب بودن است، افزود: اگر طلاب جوان ما با الگو گیری از بزرگانی همچون مرحوم مجتهدی تهرانی گام‌های محکمی در خصوص تحصیل و فراگیری علوم مختلف بردارند بدون تردید می‌توانند منشأ خدمت به جامعه و نظام خود باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه ضمن تجلیل از مقام علمی و جایگاه اجتماعی مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، ادامه داد: این عالم پارسا دارای خصوصیات ارزشمندی بود که امروز متأسفانه به جهت کم رنگ شدن برخی از این ویژگی‌ها در بین حوزه و حوزویان مشکلاتی به بار آمده است.

آیت الله استادی افزود: آیت الله مجتهدی از ابتدا برای انجام برنامه‌های خود درگیر جمعیت، در آمد و شخصیت نبود.

تحمل سختی‌ها و مشقات

وی بیان داشت: مرحوم مجتهدی پس ۱۰ – ۱۲ سالی تحصیل در حوزه‌های علمیه به تهران آمد و با مشقت‌هایی که کشید توانست کم کم درس خود را شروع کند و خداوند هم وقتی دید قصد خالص در تلاش او است و می‌تواند خدمت کند و مقّید به چین و چنان نیست، کمکش کرد و به رغم اینکه می‌توانست درس خارج داشته باشد، از آن حدی که داشت به کمتر اکتفا کرد و تا آن‌جایی که خاطرم است تدریس ادبیات و شرایع و اخلاق را ارائه کرد.

دبیرشورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: متاسفانه امروز در همین حوزه علمیه قم گفته می‌شود برخی از اساتید که از عهده درس بر نمی‌آیند، درس خارج می‌گویند و هر چیزی که دلشان می‌خواهد مطرح می‌کنند، این در حالی است که شخصیتی مانند آیت الله مجتهدی تهرانی با اینکه توانایی درس خارج داشت، ولی هرگز اقدام به برگزاری آن نکرد.

بی‌توقعی نسبت به دنیا

وی افزود: «بی‌توقع» بودن از دیگر ویژگی‌های بارز مرحوم مجتهدی تهرانی است. بی‌توقعی از مسائل بسیار مهمی است که امروز به یکی از آفت‌های زمان ما تبدیل شده است، مگر ما در گذشته آخوند پولی داشتیم؟ مگر استاد درگذشته پول می‌گرفت؟ بلکه یک روحانی و طلبه از یک سو با مردم مراوده داشت و از سوی با طلاب دیگر و از طرف دیگر با مراجع معظم تقلید نشست و برخاست داشت، لذا سبک و منش مرحوم مجتهدی به گونه‌ای بود نه تنها مراجع و مردم به او اعتماد می‌کردند، بلکه ارادت داشتند.

آیت الله استادی بیان داشت: سیره مرحوم مجتهدی تهرانی به گونه‌ای بود که کسی با ایشان بد نبود و مورد علاقه همه اقشار بود، زیرا معتقد بود کار ما، کار دین است و دین را نمی‌توان با پول سنجید و ارزیابی کرد.

راه توفیق در تبلیغ دین ندیدن مادیات است

وی اظهار داشت: متأسفانه مشکل امروز ما این است همه چیز را با پول می‌سنجند، لذا برای موفقیت و کسب بهتر معارف الهی باید هر کسی تربیت را از خودش آغاز کند توقع و کسب مال دنیا را نداشته باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: شخصیت آفرینی و بی‌ادعایی از دیگر خصوصیات آیت الله مجتهدی تهرانی بود، بزرگ کردن شخصیت طلبه در میان خانواده‌اش و نزد استاد، شخصیت دادن به استاد نزد شاگردان و دیگران از دیگر ویژگی‌های ممتاز این عالم پارسا بود که با این اقدام شور و اشتیاق را در روح و جسم طلاب و اساتید تقویت می‌کرد.

وی افزود: امروز یکی دیگر از گرفتاری‌های ما «مدعی بودن» است، اما مرحوم مجتهدی تهرانی هیچ ادعایی در هیچ کاری نداشت، با اینکه استاد اخلاق بود، ولی از مرید بازی منزجر بود، همه سعی و تلاش خود را در جهت تربیت و رشد طلاب مسئله‌دان و متخصص دین با روحیه‌ای معتدل به کار گرفت و بحمدلله امروز شاگردان، مدرسه و مسجد ایشان نمونه و ممتاز است.

دخالت نکردن در امور غیر ضروری

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی ممتاز مرحوم مجتهدی تهرانی امر تقلید بود، شاید برای خیلی‌ها خوشایند نیامده بود این رفتار آیت الله مجتهدی؛ ولی این حرکت و اقدام ایشان بسیار ارزشمند است، در واقع در مسائلی که نیاز نبود به هیچ عنوان دخالت نمی‌کرد، اینکه به ایشان مراجعه می‌کردند که کدام مرجع از مراجع تقلید خوب است، می‌گفت؛ این مدرسه، مسجد و یا کلاس درس ما است، برای شناخت مراجع این اشخاص هستند؛ ولی انتخاب با خودتان است و هرگز به کسی پیشنهاد نمی‌داد این خوب است و دیگری خوب‌تر است.

وابسته به سیستم اداری نبود

آیت الله استادی در پایان اظهارداشت: امروز حوزه و حوزویان ما نیازمند الگوهایی همچون حوزه و مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی است، سبک و روش مرحوم مجتهدی اگر موفق بود که همه معتقدیم خوب عمل کرده است، به لحاظ این بود که خود را وابسته به سیستم و ساختار اداری نکرد.