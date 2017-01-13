خیران سلامت۷۸۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت مشارکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمدهادی ایازی در نشست با سازمان‌های مردم نهاد و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه در سطح کشور ۶۲۰ سازمان مردمی سلامت فعال است اظهارداشت: این سازمان‌ها تأثیر بسزایی در پایش سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی فراهم سازی زمینه‌های مشارکت مردم در حوزه سلامت است افزود: مشارکت مردم در امور و سیاست‌های سلامت یک اصل عملیاتی است و باید مشارکت و همکاری بین بخشی مورد توجه قرار گیرد.

ایازی بر اهمیت عوامل اجتماعی در سلامت جامعه اشاره کرده و گفت: در مقوله عوامل اجتماعی لازم است زمینه مشارکت آحاد جامعه را در حوزه سلامت ایجاد کرد و باید انگیزه این مشارکت را نیز بوجود آورد و برای این امر تشکیل سازمانهای مردم نهاد عرصه سلامت و کانونهای اجتماع محور بسیار کمک کننده است و برای نیل به اهداف سلامت باید این سازمانها را باور داشته باشیم و زمینه فعالیت و مشارکت آنها را فراهم کنیم.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر رویکرد سلامت جامعه محور تاکید کرد و ادامه داد: در این رویکرد مردم مسائل را بیان می‌کنند و مطالبه گر مجموعه مدیریت سلامت برای حل مشکلات هستند که شاید برخی موارد آن تلخ باشد ولی در دراز مدت کمک کننده به مدیریتهای سلامت است.

وی اضافه کرد: از دیگر عوامل مهم در این عرصه مشارکت‌های بین بخشی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و نهادها و دستگاهای اجرایی به نفع سلامت مردم می‌باشد، چرا که در حال حاضر تنها ۲۵ درصد از موضوعات سلامت در اختیار بخش سلامت است و ۷۵ درصد بقیه در اختیار مردم و بقیه دستگاه‌هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: یک سازمان مردم نهاد سلامت در استان فعال است و در سالجاری خیران سلامت ۵۰ میلیارد ریال برای احداث و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی درسطح استان هدیه کرده‌اند.

جواد آقازاده بر اهمیت مشارکتهای اجتماعی در ارتقای سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: استراتژی اصلی دانشگاه در ترویج مشارکتهای اجتماعی عرصه سلامت، فرهنگ سازی است.

وی در ادامه به اقدامات ارزشمند انجام یافته در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ساکنین حاشیه شهرها اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهمنامه همکاری‌های مشترک سازمانهای دخیل در امر ارتقای سلامت حاشیه شهرها با دانشگاه علوم پزشکی استان نمونه بسیار مهم در جلب مشارکتهای اجتماعی و همکاریهای بین بخشی عنوان کرد.