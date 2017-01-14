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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

موسیقی فجر ۳۲ در آینه مهر

لغو کنسرت دولتمند خالف به علت عارضه مغزی و قلبی

لغو کنسرت دولتمند خالف به علت عارضه مغزی و قلبی

دولتمند خالف موسیقیدان شاخص تاجیکی به علت عارضه قلبی و مغزی در بیمارستانی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بستری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولتمند خالف موسیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیک که پیش از این قرار بود چهارشنبه ۲۹ دی ماه در تالار وحدت روی صحنه برود به علت عارضه قلبی و مغزی در بیماستانی در شهر دوشنبه بستری شد.

«دولتمند خالُف» موسیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیک است. او استاد موسیقی محلی جنوب تاجیکستان است که «فلک» نام دارد. او که شش‌مقام را در کنسرواتوار موسیقی دوشنبه آموخته است برای نواختن دوتار، قیچک و سه‌تار که از سازهای مشهور این منطقه هستند، معروف است.

آهنگ ها و آوازهای او حالت صوفیانه دارند و بیشتر بر اساس اشعار مولوی تنظیم شده‌اند. چند آلبوم از گزیده کارهای او در ایران منتشر شده است.

ستاد سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان پیگیر وضعیت جسمانی این هنرمند موسیقی است.

کد مطلب 3876854

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