برخی گناهان باعث کاهش نزول باران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی پیش از ظهر دوشنبه در برگزاری اقامه نماز طلب باران، گفت: نماز طلب باران یک دستور، سنت و تکلیف است که همگان باید به ان عمل کنند.

وی ادامه داد: باران ببارد نعمت است اگر باران نیاید ممکن است در برابر گناهان گوشمالی برایمان باشد و همان هم برای ما ارزش است.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: اینکه بگوییم نماز می خوانیم و باران باید بیایید، چنین نیست، نمازمی خوانیم وظیفه مان را انجام می دهیم اما هر چه فضل او باشد انجام می شود و امیدوار به فضل و رحمت او هستیم.

آیت الله ایمانی افزود: ما ماموربه تکلیف هستم نه مامور به نتیجه، مصالح الهی فراتر از فکرو اندیشه است، باران بیاید یا نیاید فضل و کرم اوست.

وی یادآور شد: استغفار برای بندگان خدا در همه حال لازم است، واقعا از گناهمان توبه کنیم و به طرف خدا بازگردیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: گناهانی که بشربا دست خودش انجام داده این بازی هایی که درطبیعت انجام شد و وارونگی های هوا ایجاد کرده و مشکلات را ایجاد کرده خواه ناخواه تاثیراتِ اعمال خود ما است و کاری است که خود ما انجام داده ایم.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: یک سری گناهان در روایات داریم، احکام ظلمی که صادر می شود، رشوه ای که دست به دست می شود، اینها در کم کردن نزول باران موثر است .