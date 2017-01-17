این باتری های تلفن همراه قطعا آتش نمی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، باتری های لیتیومی در سال های اخیر به یکی از نقاط ضعف جدی گوشی های هوشمند تبدیل شده اند و بارها گزارش هایی در مورد داغ شدن بیش از حد این باتری ها و حتی انفجار گوشی ها به همین علت منتشر شده است.

در آخرین حادثه از این دست سامسونگ مجبور به جمع آوری گوشی های گالکسی اس ۷ خود از بازار به همین علت شد. حالا محققان در دانشگاه استنفورد راه حالی برای جلوگیری از آتش گرفتن باتری های گوشی های هوشمند یافته اند.

در قالب این راه حل سازوکاری به باتری های گوشی ها اضافه شده تا آنها در صورت داغ شدن خنک شده و آتش نگیرند و در نهایت به عملکرد باتری وخود گوشی آسیبی وارد نشود.

باتری های لیتیومی دارای دو الکترود آند و کاتد هستند که در صورت برخورد با یکدیگر به هر دلیل گرمای زیادی را ایجاد می کنند و برای جلوگیری از وقوع این مشکل دانشمندان راهی برای جداکردن الکترودها با استفاده از یک بازدارنده ایجاد شعله یافته اند.

جداکننده هایی که تا به حال مورد استفاده قرار می گرفتند، پلیمرهای ضعیفی هستند که جلوی برخورد الکترودها را نمی گیرند. اما جداکننده جدید فیبرهایی از جنس تریفنیل فسفات هستند که لایه ای از یک پلیمر دیگر به نام PVDF-HFP به آنها افزوده شده است. این پوسته پلیمری از تراوش و نشت تریفنیل فسفات جلوگیری کرده و عملکرد باتری را بهبود می بخشد.

این فناوری هنوز در مرحله آزمایشی است و مشخص نیست استفاده از آن چه زمانی آغاز می شود.