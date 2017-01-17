مدیر اجرایی دومین جشنواره هنری «ققنوس» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری معاونت هنری سازمان بسیج دانشجویی طی حکمی علی همت زاده را به عنوان مدیر اجرایی دومین جشنواره دانشجویی هنری ققنوس منصوب کرد. در این حکم آمده است:

«نظر به اهمیت و جایگاه رفیع جشنواره هنری ققنوس در جهت اعتلای هنر در جامعه دانشگاهی و با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی، شما را به عنوان مدیر اجرایی دومین جشنواره دانشجویی هنری ققنوس منصوب می نمایم.

امید است با یاری خداوند متعال، همراهی، همیاری و بکارگیری همه نیروهای موثر، امور اجرایی این جشنواره را با کیفیت مطلوب تدبیر نموده، در تحقق اهداف جشنواره موفق باشید.»

علی همت زاده که از شهریورماه سال جاری دبیری «دوشنبه فیلم» و سایت «سینما ققنوس» را بر عهده دارد، دارای سوابقی چون دبیری باشگاه فیلم کوتاه سینما انقلاب در سال گذشته بوده و تهیه کنندگی و کارگردانی چندین فیلم مستند، فیلم کوتاه و برنامه تلویزیونی را در کارنامه هنری خود دارد.