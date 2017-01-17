بهبودمعیشت کارکنان وارتقاء توان رزمی؛ ۲ دستور رهبری به امیر حیدری

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع کارکنان ستاد این نیرو گفت: به فضل خداوند و به نمایندگی از کارکنان نیروی زمینی حامل سلام شما به ولی امر مسلمین بودم، ایشان مطالب بسیار ارزشمند و گران‌سنگی فرمودند، بنده خداوند را شاکرم که نیروی زمینی ارتش در ذهن نورانی ایشان جایگاه ویژه ای دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: بنده هیچ ادعایی ندارم که از فرماندهان قبلی بهتر هستم بلکه شاگرد آن عزیزان بوده‌ام. از محضر امیر محمدی‌فر، امیر دادرس و امیر پوردستان مطالب زیادی آموخته‌ام، ولی تصمیم دارم گام های بلندتری بردارم و بهترین مطالبی که از این عزیزان آموخته ام را اجرا کنم، جایگاه ما به میزانی است که بتوانیم رضایت فرمانده معظم کل قوا را فراهم آوریم و مهم این است که رفتار ما در چارچوب منویات ولی امر مسلمین باشد و تلاش باید بر این معطوف شود که اوامر ایشان به بهترین نحو اجرا شود.

حیدری اظهار داشت: برنامه ای در ۵ حوزه محضر فرمانده کل قوا ارائه کردیم، نیروی انسانی، ساختار سازمان نیروی زمینی، تجهیزات و تسلیحات، راهبردها و روش‌ها و اماکن و تاسیسات که در تمامی این برنامه ها، محور و اساس اوامر مقام معظم رهبری(حفظه الله) است.

وی گفت: فرمانده معظم کل قوا دو دستور صریح بیان فرمودند، بهبود معیشت کارکنان و ارتقاء توان رزمی، ماموریت اول بنده بهبود وضعیت معیشت کارکنان خواهد بود، چون روحیه بسیار مهم است و از ابزار و تجهیزات بدون روحیه نمی توان بخوبی استفاده کرد.

فرمانده نیروی زمینی اظهار داشت: حفظ کرامت و حرمت انسان ها بخشی از معیشت است، باید امکانات موجود به خوبی بین همه تقسیم شود و اینطور نباشد که فقط عده ای از آن استفاده کنند. نگاه ما در نیروی زمینی، نگاه عدالت محور است در شغل دادن و سایر مسائل. هرکس احساس کرد عدالت نسبت به او رعایت نشده است، این حق را به او می دهم به هر شکل ممکن پیامش را به گوش من برساند و قول می دهم بررسی کنم و اگر حقی داشت، به او بازگردانم.

وی با توصیه کارکنان نیروی زمینی به برخورد خوب با مراجعه کنندگان به ستاد نیروی زمینی گفت: حفط کرامت انسانی از بدیهی ترین رفتار های انسانی است و کارکنان ستاد نیرو باید همواره حرمت مراجعین را حفظ کنند، حتی اگر حق هم با آنان نبود با خوشرویی و احترام با آن ها برخورد کنند و تاجایی که امکان دارد مشکل آن ها را حل کند.

حیدری خطاب به فرماندهان یگان‌های نیروی زمینی گفت: فرماندهان موظفند مشکلات کارکنان را در یگان مربوطه حل و فصل کنند و تا جایی که امکان دارد از ارجاع آن ها به ستاد نیرو خودداری کنند.