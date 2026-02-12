پیشنهاد جامعه کارگری برای حق مسکن ۵ میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری برگزار می‌شود.

در این جلسه قرار است تعیین عدد حداقل دستمزد جامعه کارگری ۱۴۰۵ مورد بررسی و رایزنی قرار گیرد.

یکی از نقدهای دو سال اخیر، مسئله حق مسکن است که پس از تعیین در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان، سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی ماند.

پیشنهاد جامعه کارگری، بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های اجاره‌بها، مبلغ ۵ میلیون تومان است. تاکنون نمایندگان کارفرمایی با مبلغ ۳.۶ میلیون تومان موافقت کرده‌اند.

مبلغ «حق مسکن» باید از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت‌وزیران مطرح و در صورت تصویب در دستمزد ۱۴۰۵ کارگران لحاظ خواهد شود.