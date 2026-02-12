به گزارش خبرنگار مهر، سید طاها علوی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از صدور بخشنامه‌ای در خصوص بخشودگی کامل جرایم مالیاتی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، جرایم قابل بخشش مودیانی که بدهی اصل مالیات ندارند یا حداکثر تا ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود اقدام کنند، تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان به‌طور کامل بخشیده می‌شود.



وی با بیان اینکه این بخشنامه در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی و به دستور رئیس‌جمهور صادر شده است، افزود: این بخشودگی شامل تمامی جرایم قابل بخشش مندرج در قوانین مالیاتی بوده و نیازی به ارائه درخواست از سوی مودیان ندارد.



علوی ادامه داد: در صورتی که مجموع جرایم قابل بخشش مودی بیش از سقف تعیین‌شده باشد، با پرداخت مبلغ مازاد، جرایم تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان مشمول بخشودگی کامل خواهد شد.



سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی تأکید کرد: ملاک بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت کامل بدهی مالیاتی تا پایان روز ۲۸ بهمن است و بدهی‌های تقسیط‌شده نیز تنها در صورت تسویه کامل تا موعد مقرر مشمول این بخشودگی خواهند شد.



وی همچنین خاطرنشان کرد: مودیانی که پرونده آن‌ها در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد نیز در صورت انصراف از اعتراض، می‌توانند از مزایای این بخشنامه استفاده کنند.