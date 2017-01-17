رویت حقوق مدیران و مقامات توسط «عموم مردم» قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به پایان بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این لایحه پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، در حال تنقیح در اداره کل قوانین است و امروز نیز منقح کردن لایحه برنامه ادامه داشت.

وی تصریح کرد: ان شاءالله فردا چهارشنبه لایحه برنامه ششم مصوب مجلس رسما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

حاجی بابایی در ادامه درباره موضوع رویت حقوق مقامات و مدیران از سوی مردم در سامانه ای که به این منظور ایجاد خواهد شد، گفت: طبق ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه که هم به تصویب کمیسیون تلفیق برنامه و هم به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است، حقوق مدیران و مقامات باید در اختیار دستگاه های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: البته در مصوبه مجلس حقوق کارکنان نیز قید شده بود و طبق آئین نامه داخلی مجلس این موضوع نیز باید به شورای نگهبان ارسال شود اما بحث هایی در این رابطه مطرح شد که من آن را نه تکذیب و نه تایید می کنم.

وی تاکید کرد: رویت حقوق مدیران و مقامات از سوی مردم قطعی است اما درباره حقوق کارکنان احتمالا ملاحظاتی وجود دارد تا مشکلی برای آنها که جزو مردم عادی هستند پیش یاید.

حاجی بابایی نظارتی بودن، مردمی بودن و عدالتخواه بودن را از ویژگی های برنامه ششم عنوان کرد و گفت: زیبایی کار برنامه ششم به شفاف کردن حقوق مدیران است و باید کلیه دریافتی مقامات و مدیران در سامانه ای که دولت مکلف به ایجاد آن است قرار گیرد و قابل دسترسی برای دستگاه های نظارتی و عموم مردم باشد.

وی در پایان تاکید کرد: رویت حقوق مدیران از سوی عموم مردم قطعی است اما درباره حقوق کارکنان بحث هایی مطرح است.