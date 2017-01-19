به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی در نوزدهمین نشست کمیسیون گردشگری که شامگاه چهارشنبه ۲۹ دی ماه در اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد با اشاره به محور های این جلسه گفت: در این جلسه باید بررسی شود که چه مشکلات و کاستی های در زمینه گردشگری وجود دارد و باید بررسی کرد که این استان در مورد صنعت توریست در کجا مشکل داشته است.

وی افزود: متاسفانه هنوز در کشور ما مفهوم گردشگری، آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و فرهنگ سازی لازم در این زمینه انجام نشده است و به همین دلیل از ظرفیت های در اختیار به خوبی بهره برداری نمی شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما وابسته به در آمد های نفتی و تک محصولی است، عنوان کرد: بی شک در آینده منابع سوختی ما تمام می شود و جنگ بعدی بر سر آب خواهد بود پس باید از هم اکنون به فکر منابع دیگری برای درآمدزایی باشیم.

علوی توجه به امر مدیریت را در حوزه های مختلف کاری مهم دانست و افزود: عدم مدیریت مناسب در بسیاری از حوزه‌ها مشکلات زیادی را در استان کردستان به وجود آورده و مدیریت مناسب موجب رفع بسیاری از مشکلات خواهد شد.

وی افزود: ورود چهار هزار گردشگر به روستای پالنگان یعنی این منطقه یک ظرفیت برای توسعه گردشگری است و باید زیر ساخت‌ های لازم را برای افزایش هرچه بیشتر ورود گردشگران در روستای پالنگان و سایر مناطق استان فراهم کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه آمده است که ۳۰۰ روستای تاریخی کشور اعتبارات توسعه‌ ای از محل یارانه‌ ها لحاظ شود که باید تلاش کنیم تعدادی از روستاهای کردستان مشمول این طرح شود.

علوی با بیان اینکه ما با داشتن سه هزار سال قدمت تاریخی در استان کردستان می بایست الگوی مردم باشیم، گفت: تنها راه حل رفع مشکلات داشتن اراده است و اگر مسئولان همت کنند کار به راحت ترین نحو خود برگزار می شود.

وی گفت: حضور مسئولان دستگاه‌ های اجرایی در این چنین جلساتی ضروری است که مشکلات را بشنوند و برای رفع موانع چاره‌اندیشی کنند، وگرنه برگزاری جلسات هیچ ارزشی نخواهد داشت.