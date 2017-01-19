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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۹

هفته شانزدهم لیگ بسکتبال:

پیروزی بالانشینان و شکست دوباره اراکی‌ها

پیروزی بالانشینان و شکست دوباره اراکی‌ها

تیم‌های پتروشیمی، نفت، دانشگاه آزاد و شیمیدر دیدارهای خود در هفته شانزدهم لیگ بسکتبال را با برتری به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (پنجشنبه) برگزار شد که طی آن در تهران دانشگاه آزاد به مصاف شهرداری اراک رفت و موفق شد این تیم را ۸۲ بر ۶۲ شکست دهد.

نفت آبادان که هفته گذشته دومین شکست فصل را به پتروشیمی تحمیل کرد، در کاشان موفق به شکست شهرداری شدند.

نفتی‌ها در حالی در این دیدار خارج از خانه به برتری دست یافتند که دیگر نماینده جنوب یعنی پتروشیمی نیز دیدار این هفته را با برتری خود تمام کرد. شاگردان مهران شاهین‌طبع در این بازی شهرداری گرگان را شکست دادند.

در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر، نماینده شیراز مقابل شیمیدر شکست خورد.

نتایج دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد ۸۲ ـ شهرداری اراک ۶۲

* شهرداری کاشان ۸۲ ـ نفت آبادان ۹۱

* پتروشیمی بندر امام ۸۴ ـ شهرداری گرگان ۵۵

* لوله آ. اس شیراز ۶۹ ـ شیمیدر تهران ۷۶

دیدار تیم‌های نیروی زمینی و شهرداری تبریز در این هفته از مسابقات همچنان در جریان است

کد مطلب 3881841
زینب حاجی حسینی

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