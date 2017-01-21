بانک اطلاعاتی کسب وکارهای نوپا ایجاد شد/ شناسایی ۹۳۰ استارتاپ

شهلا اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز توانمندسازی و تسهیل گری فعالیت کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات ایران، از اقدام برای اجرای طرح بانک اطلاعاتی استارتاپها خبر داد و گفت: این بانک اطلاعاتی با مشارکت بازیگران زیستبوم کسبوکارهای نوپا در حال تکمیل است.
وی با اشاره به نقش مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات در ایجاد این بانک اطلاعات تاکید کرد: ما اصرار و الزامی برای استفاده از این بانک اطلاعاتی ایجاد نکردیم و حتی اطلاعاتی که وارد میشود، بطور عمومی در معرض نمایش قرار می گیرد تا سایر نهادها و بخشها نیز بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین ما فرآیند نظارتی روی فعالان استارتاپی نداریم و در این مرحله نیز ثبتنام در این بانک اطلاعاتی، کاملا آزاد گذاشته شده است.
۹۳۰ استارتاپ و ۵۵۰ ایده در حوزه فناوری اطلاعات به ثبت رسید
رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسبوکارهای نوپای فاوا در سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اگر در فرآیند ثبتنام نقصی در اطلاعات وجود داشته باشد همکاران ما در مرکز با افراد تماس میگیرند و پیگیریهای لازم را انجام میدهند. تاکید کرد: با این شرایط تا امروز بیش از ۹۳۰ کسبوکار نوپا و ۵۵۰ ایده در سایت این مرکز ثبتنام کردهاند. همچنین ۷۹ سرمایهگذار از طریق سایت این مرکز، برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی کردهاند.
اصولی، اظهار داشت: این افراد میتوانند به راحتی از طریق سایت این مرکز، درخواست همکاری ارسال کنند یا با یکدیگر از طریق بخش پیام تعبیه شده در سایت در تماس باشند.
به گفته وی، بستر ارتباطی برای سرمایهگذاران و شتابدهندهها نیز فراهم شده است تا بتوانند عملکرد بهتری در جذب کسبوکارهای مورد نظر خود داشته باشند.
رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسبوکارهای نوپای فاوا با اشاره به اینکه ما مداخلهای در این فرآیند نداریم اما در هر مرحلهای که نیاز داشته باشند میتوانیم خدمات مشاوره ارائه دهیم، تصریح کرد: زیستبوم استارتاپهای ما در شرایط فعلی هنوز جوان است و هر چقدر این مراحل ساده و سریع انجام شوند، موثرتر است. اما در آینده شرایطی مانند دریافت مجوز سطح کیفی خدمات ( SLA ) از سرمایهگذاران برای نحوه همکاری با استارتاپها یا ارزیابی مربیان و دستهبندی آنها را در برنامه داریم.
بیشترین استارتاپها در حوزه تجارت الکترونیک شکل گرفتند
وی در پاسخ به اینکه بیشترین استارتاپها در کدام رسته مشغول به فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر بیشترین کسبوکارها حول سه محور تجارت الکترونیک، محتوا و آموزش شکل گرفتهاند که طبعا هریک از آنها دارای زیرمجموعههای متنوعی هستند. در رتبههای بعدی میتوان به فناوریهای مالی، توسعه بازار و موضوعات اجتماعی اشاره کرد.
اصولی با بیان اینکه در توسعه یک استارتاپ، فناوریاطلاعات بستر فعالیت را فراهم میکند و نقش فعالکننده داردف خاطرنشان کرد: بنابراین میتوانیم بگوییم نقش IT در کسبوکارهای نوپا کاملا کلیدی است اما این کسبوکارها لزوما خدمات مستقیم فناوریاطلاعات ارائه نمیکنند.
رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسبوکارهای نوپای فاوا ادامه داد: نکته دیگر این است که کسبوکارهای نوپا روی موضوعات میانصنفی نیز فعالیت گستردهای دارند؛ در نتیجه ممکن است با چند حوزه مختلف بطور مستقیم در ارتباط باشند.
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