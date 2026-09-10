عیادت نمایندگان رهبری از چهره ماندگار شعر و ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی چهره ماندگار شعر و ادبیات عیادت کردند.
در این دیدار آقایان غلامعلی حدادعادل و حسین محمدی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، با حضور در محل بستری سیدعلی موسوی گرمارودی، هنرمند انقلابی و چهره ماندگار شعر و ادبیات کشور، از وی عیادت کردند.
نمایندگان رهبر معظم انقلاب ضمن ابلاغ سلام حضرت آیتالله خامنهای، در جریان آخرین وضعیت درمانی این شاعر و ادیب برجسته قرار گرفته و برای وی آرزوی سلامتی و بهبودی کردند.
نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی چهره ماندگار شعر و ادبیات عیادت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی چهره ماندگار شعر و ادبیات عیادت کردند.
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