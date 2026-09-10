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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸

میدان‌داری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۹۴ رسید

میدان‌داری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۹۴ رسید

خمین- در این ویدئو میدان‌داری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۹۴ ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6943571

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