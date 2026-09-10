https://mehrnews.com/x3d2Xy ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6943571 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ میدانداری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۹۴ رسید خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۹۴ ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6943571 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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