https://mehrnews.com/x3d2Xv ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6943568 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۵ موج یکصد و نود و چهارم اجتماع مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار شبانه یکصد و نود و چهارم را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6943568 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۹۳ رسید قرار ۱۹۲ مردم رشت در زیر بارش رحمت الهی عمو صادق بچههای ایران از حماسه رشت میگوید رجزخوانی مهدی رسولی در اجتماع شبانه مردم رشت آیین تجلیل از فعالان اجتماعات مردمی شبانه در رشت برگزار میشود یکصد و نود و هفتمین اجتماع مردم رشت در حمایت از میهن اسلامی برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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