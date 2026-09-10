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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۵

موج یکصد و نود و چهارم اجتماع مردم رشت در میدان

موج یکصد و نود و چهارم اجتماع مردم رشت در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در قرار شبانه یکصد و نود و چهارم را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6943568

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