ترابی خیلی بدموقع مصدوم شد/ پیشنهاد یونانی حسن زاده جدی بود

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص غیبت حسین فرکی در تمرین تیم فوتبال سایپا گفت: فرکی به خاطر بیماری قادر نبود در تمرین روز گذشته حضور یابد. مشکلی در این زمینه نیست و فرکی به زودی تیم را همراهی می کند.

وی با اشاره به تساوی سایپا مقابل ذوب آهن در هفته گذشته، تاکید کرد: فرایند ما نسبت به گذشته بهتر شده است ولی فقط برد و کسب سه امتیاز به کار ما می آید.

مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص وضعیت مهدی ترابی یادآور شد: ترابی قرار است امروز گچ پایش را باز کند. مهاجم ما خیلی بد موقع مصدوم شد. تا زمانی که ترابی در تیم ملی بود عملا نمی شد که به ما کمک کند چون خیلی خسته بود و انرژی نداشت. با این حال با همان خستگی هم برای تیم مثمرثمر بود اما قبل از نیم فصل اول او را از دست دادیم.

درویش درباره حضور بازیکنان خارجی در تمرین سایپا، تصریح کرد: فرکی هنوز این بازیکنان خارجی را تایید نکرده است و آنها هم فعلا تمرین می کنند. قرار شد یکی، دو بازیکن خارجی دیگر هم به تمرین بیایند و تست بدهند.

مدیرعامل باشگاه سایپا در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتقال مسعود حسن زاده از این باشگاه به سپاهان و گلزنی در اولین مسابقه، تصریح کرد: به هر حال شاید بازی یک نفر به شرایط تیم ما نخورد. این مهاجم در تیم ما انتظارات را برآورده نکرد. حسن زاده بازیکن جوان و آینده داری است و ما هم امیدواریم که بتواند به سپاهان کمک کند.

درویش درباره اینکه چرا این بازیکن را به لیگ یونان منتقل نکردید؟ گفت: پیشنهاد حسن زاده از یونان جدی بود و حتی چندین بار با باشگاه موردنظر مذاکره کردیم. انتخاب با خود حسن زاده بود. او تصمیم گرفت که در لیگ ایران به کارش ادامه بدهد و با وجود چند پیشنهاد داخلی دیگر، سپاهان را انتخاب کرد.