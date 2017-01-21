باید تا پایان هفته بعد تکلیف اداره موقت مجمع تشخیص مصلحت مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر امشب در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: این رحلت غیرمترقبه بود و تاثیرات زیادی در وضعیت اجتماعی و روند سیاسی آینده داشت. آیت الله هاشمی شخصیت بی نظیری برای انقلاب بود و درجریان ۶۰ سال مبارزه و تلاش، عضو موثر و اصلی هیات امنای انقلاب به شمار می رفت.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی در پیروزی انقلاب اگر چه امام راحل را فرمانده انقلاب می دانست اما خود رئیس ستاد این فرماندهی بود؛ وی قبل از پیروزی انقلاب ماموریت های سختی داشت شکنجه ها و آزار و اذیت های فراوانی را تحمل کرد و در آستانه پیروزی هم عضو موثر شورای انقلاب بود.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: آیت الله هاشمی عضو موثر جامعه روحانیت مبارز بود که یکی از نهادهای موثر انقلاب شد و تاسیس حزب جمهوری اسلامی را به همراه چهار نفر دیگر اعلام کرد.

باهنر با بیان اینکه آیت الله هاشمی همواره یک عنصر موثر در انقلاب اسلامی بود و بارها گفته بود که دو خط قرمز نظام و رهبری را در زندگی دارم و از این دو به هیچ دلیلی هرگز عبور نخواهم کرد تصریح کرد: بعد از رحلت وی اصلی ترین مساله ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است که روسای سه قوا در آن عضویت دارند از این رو ریاست بر این مجمع بسیار سخت است.

وی با اشاره به دور بعدی فعالیت مجمع در اسفند عنوان کرد: مجمع نمی تواند از مقوله های بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه غفلت کند و باید تا پایان سال بررسی آنها را به اتمام برسد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، همچنین با اشاره به نحوه مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمان تعیین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا پایان هفته باید تکلیف اداره مجمع باید مشخص شود، باید در بیست روز به جمع بندی برسیم.

باهنر گفت: بعضی ها می گویند ریاست مجمع انتخابی باشد که این خود مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت و جبهه ای خواهد شد و مجمع وضعیتی ندارد که با این سه قوه مدیریت شود بنابراین انتخابی شدن ریاست این مسایل را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: برای دور آینده در اسفند ماه وقت است که احکام اعضای جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری اعلام شود و هر گونه تغییراتی بسته به تصمیم معظم له دارد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: شاید مقام معظم رهبری به یکی بگویند تا پایان این دوره یعنی تا بیست روز آینده و تا اسفند مجمع را موقتا اداره کند و یا این که کمیسیون نظارت کار را انجام دهد اما در هر حال تکلیف اداره مجمع باید تا آخر هفته مشخص شود.

وی گفت: اگر انتخاب رییس مجمع دوره ای باشد و هر دوره یکی از روسای قوه ریاست را بر عهده بگیرد دغدغه دیگری است ممکن است مجمع تشخیص مصلحت به سمت آن قوه کشیده شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به انتخابات پیشرو گفت: افراد زیادی هستند که خود را گرم می کنند تا وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شوند. جامعه اصولگرایی کشور با توجه به میزان وحدتی که در مجلس دهم داشت این را گسترش می دهد تا در یک قواره و ساختار فعالیت ها را در رقابت سالم و به دور از کینه توزی و دو قطبی شدن های غیر ضرور ادامه دهند تا انتخابات سالمی را داشته باشیم.

باهنر با بیان اینکه جبهه مردمی انقلاب اسلامی کار را شروع کرده و جبهه ها و گروه های دیگر به آن می پیوندند تصریح کرد: تعدادی از تشکل های جبهه پیروان تشکیل جلسه دادند و در آینده جلسات آن به طور مفصل تر برگزار می شود.

پلاسکو، فاجعه بزرگی بود/ برخی هزینه ها قابل جبران نیست

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو گفت: فاجعه بزرگی بود و تاثیرات منفی داشت. قهرمانان این جبهه آتش نشانان غیوری بودند که همواره زندگی اینها این گونه تعیین شده که زندگی خود را در معرض فداکاری قرار دهند و این بار هر چه انرژی داشتند درطبخ اخلاص گذاشتند.

باهنر ادامه داد: به نظر می رسد کشتارها در حد بیست نفر و شاید زیاد باشد. فاجعه بزرگی بود و به خانواده جانباختگان تسلیت گفته و از دستگاه های اجرایی و شهداری و آتش نشانی ، دولت، بسیج و .. تشکر می کنیم که تمام پتانسیل خود را گذاشته اند تا حادثه را جمع کنند.

وی گفت: برخی از هزینه ها قابل جبران نیست و به عهده حضرت احدیت است و بخشی را می توان جبران کرد که مسئولان باید این را به عنوان دغدغه جدی خود قرار دهند تا برای آینده باید درس باشد. ساختمان های دیگری داریم که این مشکلات را دارند.