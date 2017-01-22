سید مهدی میر صالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و ۲ نماینده ایتالیایی در وزارت صنعت یک پروژه مشترکی تحت عنوان حمایت از شرکت ها یا واحد های صنعتی کوچک و متوسط از طریق توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری از کشور ایتالیا به ایران آغاز شد.

وی افزود: هدف از اجرای این پروژه ها جذب سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و تامین زیر ساخت های آن به واسطه نواوری بوده ؛ همچنین کمک به انتقال فناوری از طریق ارتقا فرصت های سرمایه گذاری از دیگر اهداف این پروژه به شمار می رود. از این طریق صنایع مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانیم صنایع کشور را با نوآوری ها به مرحله ارتقا برسانیم.

وی با بیان اینکه بعد از بررسی نیازهای صنعت، پروژه ها اعلام می شوند، عنوان کرد: بالابردن سطح آگاهی و رقابت پذیری واحد های صنعتی و حمایت از این موسسات، همچنین بروزرسانی فناوری و همچنین کمک به این واحد های صنعتی برای دسترسی به بازارهای محلی و منطقه ای از دیگر هدف های این همکاری بین ایران و ایتالیا محسوب می شوند.

به گفته میر صالحی، بالابردن سطح واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ در عملیاتی و استفاده کردن از انرژی های تجدید پذیر مهم است و این می تواند کمک بزرگی به محیط زیست کند به همین ترتیب این موضوع در قالب همکاری با ایتالیا مد نظر قرار گرفته شده است.

وی گفت: تاثیر و توسعه یک شبکه تجاری برای شرکت های کوچک و متوسط و ارتباط آنها به بازارهای بین المللی می تواند از نتایج این پروژه باشد.

میر صالحی با بیان اینکه هنوز در مرحله ای هستیم که صنایع را مورد بررسی قراردهیم، افزود: این موضوع در قالب یک قرار داد بین یونیدو و وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا فناوری از ایتالیا به صنعت ایران وارد شود.