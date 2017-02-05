داستانی درباره خشونت علیه کودکان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «جنگی که نجاتم داد» داستانی است درباره خشونت علیه کودکان. این رمان، ماجرای مادری است که نسبت به دخترش بسیار حسادت دارد و او را به دلیل پای فلجش مایه‌ شر می‌داند و دائم تحقیرش می‌کند، هر بار هم که دخترش آدا در مقابل او مقاومت می‌کند تهدیدش می‌کند که اگر به حرف مادر گوش ندهد، به جای او، جیمز برادرش را تنبیه می کند. جیمزی که تنها شش سال دارد.

شاید تنها نکته‌ای که در سراسر کتاب«جنگی که نجاتم داد»، گنگ و بدون جواب می‌ماند دلیل خشونتی است که مادر آدا نسبت به بچه‌هایش دارد. این همه کینه و عداوت یک مادر نسبت به فرزندانی که از وجود خودش هستند کمی عجیب است. در کتاب هم پاسخ روشنی به آن داده نمی‌شود.

«جنگی که نجاتم داد» روایتی روان در ترجمه دارد. کتابی که مخاطب را با بخشی پنهان از جنگ جهانی دوم آشنا می‌کند. این رمان با ترجمه مرضیه ورشوساز از سوی انتشارات پرتقال در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.