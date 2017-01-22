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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

تشکیل ستاد نکوداشت پیروزی انقلاب در مراکز استانی صداوسیما

تشکیل ستاد نکوداشت پیروزی انقلاب در مراکز استانی صداوسیما

نخستین ستاد نکوداشت پیروزی انقلاب در مراکز استانی صداوسیما تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد مرکزی نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور علی دارابی معاون رییس رسانه ملی در امور استان‌ها و سایر اعضا برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای عملی برای نکوداشت باشکوه چهلمین سالروز انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند و پیشنهادهای مختلفی نیز در همین راستا ارائه شد.

علی دارابی معاون امور استان های صدا و سیما نیز با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که همزمان با بهمن ماه سال ۹۷ خواهد بود، اظهار کرد: قیام ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) انقلابی بود که استقلال و آزادی را برای یک جامعه به ارمغان آورد.

وی افزود: اگر از تکریم و نکوداشت انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم، تجلیل از این دستاوردها و جایگاه برجسته انقلاب نزد جهانیان است. از سوی دیگر دشمنان انقلاب از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی، انبوهی از شبهات و پرسش‌ها را علیه انقلاب و متوجه نسل جوان و پرسشگر رواج می‌دهند که نیازمند پاسخگویی مناسب است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با بیان اینکه دوران مدیریت جوانان کنجکاو حقیقت و نسل سوم و چهارم انقلاب در حال آغاز شدن است، گفت: لازم است این مسئولیت همراه با صلابت، توانایی و آگاهی بیش از پیش باشد. افزون بر این تبیین دستاوردهای معنوی و کارنامه و خدمات انقلاب اسلامی در راستای امیدبخشی به جامعه انجام گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به نقش بی بدیل رسانه ملی در این عرصه مهم و سرنوشت‌ساز، مدیران کل مراکز استانی صدا و سیما مأموریت دارند با تشکیل ستادی ویژه که مسئولیت آن را خود بر عهده خواهند داشت، به امر برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اقدامات رسانه‌ای برای استقبال از دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بپردازند.

دارابی یادآور شد: طرح موضوع نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مجامع و شوراهای عالی استان، تقسیم کار و تعیین وظایف نهادهای مسئول و اتخاذ تمهیدات بایسته برای بکارگیری ظرفیت‌های استانی، باید جزو اولویت‌های این ستاد باشد.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما در پایان عنوان کرد: از آنجا که ستاد مرکزی نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این معاونت با مسئولیت رییس مرکز سیمای استان‌ها تشکیل شده، انتظار می‌رود مدیران مراکز همکاری و هماهنگی بایسته ای با وی و ستاد مرکزی داشته باشند.

کد مطلب 3884418

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