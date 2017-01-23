تضمین های طرف مقابل در تراز تضمین های ما در برجام نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفتگوی سیاسی» با موضوع (یک سالگی برجام و بازخوانی هزینهها و فایدهها) با حضور ابوالفضل ظهرهوند، از دیپلماتهای با سابقه ایران و کارشناس مسائل هستهای روانه آنتن رادیو شد.
ظهرهوند گفت: به نظرم سند برجام پیچیدهترین سند هم از نظر سیاسی و هم امنیتی است و یک سند کاملا موسع است و جای تفسیر موسع را باز میگذارد، یعنی هر کاری بکنید، طرف مقابل میتواند از آن بحثی را بیرون بکشد. از سویی امتیازات داده شده و گرفته شده در برجام متناظر نیست. به عبارتی تضمینهایی که ما باید داشته باشیم، در تراز تضمینهایی که طرف مقابل به دست آورده، نیست و به هر حال شاید بخشی از اعتمادی بود که صورت گرفت که در کاغذ نبود!
وی افزود: با گذشت یک سال از توافق برجام باید تراز بگیریم نمیتوان گفت که نتیجه آن صفر به صد بوده است اما بحث این است که در حال حاضر هم باید جنبه عمل شده و قابل لمس آن را دید و هم نتایج نرم آن را. بالاخره با برجام گشایشی صورت گرفته تا نفت بیشتری را بفروشیم. طبق آمار اوپک تا قبل از برجام میزان فروش نفت۷/۱ بوده در حال حاضر به ۷/۲ رسیده است.
این دیپلمات سابق ادامه داد: تنها فروش نفت مطرح نیست بلکه بازگشت منابع درآمدی مهم است اما این منابع با مشکل مواجه است. نکته دیگر بازه زمانی که ۸ تا ۱۵ سال برای آن پیشبینی کردند. این نیز یک مشکل است زیرا یک سند باید بازه زمانی آن محدود و مشخص باشد. لذا این مساله باعث شده تا دسترسی ما به برخی تکنولوژیها با مشکل و دشواری همراه باشد مانند هواپیمای مسافربری.
ظهرهوند با اشاره به بحث بیمهها بیان کرد: اگر بخواهیم کشتی نفتکش را بیمه کنیم قبلا در قالب دور زدن تحریم بیمه معلم را طراحی کردیم که در این حیطه در مقابل لوید یا ساچی کار میکرد. اکنون بیمهها روان شده اما هنوز هم دسترسی به بیمههای اصلی فراهم نشده است. بحث دیگر اینکه بتوانیم به منابع مالی گذشته که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود، نزدیک شویم و برداشت کنیم که هنوز مشکل آن نیز باقی مانده است.
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