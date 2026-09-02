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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵؛ سکه ۲۲۵.۵ میلیون تومان شد

قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵؛ سکه ۲۲۵.۵ میلیون تومان شد

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ به ۲۲ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و سکه طرح جدید نیز ۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات، امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، قیمت هر اونس طلای جهانی ۴۳۱۴ دلار اعلام شده است. در بازار داخلی نیز مظنه تهران که مبنای محاسبه قیمت طلا در بازار است، در محدوده ۹۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قرار گرفت.

در بخش طلای خام، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۲ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز با نرخ ۳۰ میلیون و ۲۳ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه، سکه طرح جدید با قیمت ۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در صدر معاملات قرار گرفت. سکه طرح قدیم نیز ۲۲۲ میلیون تومان قیمت خورد که اختلاف آن با سکه طرح جدید به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

نیم‌سکه نیز در معاملات امروز ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت ربع‌سکه به ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه گرمی نیز با نرخ ۳۲ میلیون تومان معامله شد.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی میان انواع سکه همچنان قابل توجه است؛ به‌طوری که قیمت سکه طرح جدید حدود ۲ برابر نیم‌سکه و بیش از سه برابر ربع‌سکه است. سکه گرمی نیز در محدوده ۳۲ میلیون تومان قرار دارد.

قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵؛ سکه ۲۲۵.۵ میلیون تومان شد

کد مطلب 6935408
سمیه رسولی

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