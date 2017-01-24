استقلال با برد مقابل نفت مغرور نشود/ منصوریان روزهای سختی دارد

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد بازیکنان استقلال مقابل نفت آبادان گفت: بازی خوبی را از آبی پوشان تهرانی شاهد بودیم. بازیکنان جوان استقلال همانند دیدار برابر سپاهان و نفت تهران نشان دادند که اعتماد به آنها می‌تواند موثر واقع شود.

وی تاکید کرد: حضور امید ابراهیمی در میانه زمین باعث شد تا تیم نظم و آرایش خاصی داشته باشد. به نظرم اگر برابر استقلال خوزستان هم ابراهیمی در زمین حضور داشت آبی پوشان تهرانی بازی را واگذار نمی کردند.

هافبک پیشین استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: البته بازیکنان جوان استقلال هنوز آن تجربه کامل را ندارند و حضور جباروف و تیموریان می تواند کمک موثری به استقلال کرده و ترکیبی از جوانان و باتجربه ها می تواند برای استقلال مفید واقع شود.

فنونی زاده در خصوص حضور مهدی رحمتی درون دروازه استقلال گفت: ما از تمرینات به دور هستیم. کادر فنی هر روز با بازیکنان سر و کار دارد و می داند چه کسی آماده است و چه کسی آماده نیست. بنابراین مربیان تشخیص می دهند که چه کسی درون دروازه استقلال قرار بگیرد. ما نمی توانیم بدون آگاهی در این خصوص قضاوت کنیم.

وی در خصوص دیدار بعدی استقلال برابر پیکان تهران گفت: با توجه به حضور تماشاگران و بازی در زمین آزادی که از کیفیت خوبی هم برخوردار است، منصوریان و بازیکنانش باید سه امتیاز این بازی را به دست بیاورند تا بتوانند موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشند.

فنونی زاده در پایان خاطرنشان کرد: استقلال نباید با پیروزی برابر نفت آبادان دچار غرور شود چرا که این تیم راه سختی را در پیش دارد و چند روز دیگر باید برابر السد و پرسپولیس به میدان برود. امیدوارم استقلال بتواند از سد این دو تیم عبور کرده خصوصا در لیگ قهرمانان که پیروزی در این بازی می تواند ارزش های فوتبال ما را دو چندان کند.