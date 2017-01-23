انتظار شکست روسیه زیر بار تحریم ساده لوحانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانسوا فیون» نامزد حزب راست میانه «جمهوریخواهان» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه و کسی که با استناد به نظرسنجی ها، پیروز نهایی میدان رقابت خواهد بود، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه «لوموند»، تحریم های ضد روسی غرب را غیر منطقی توصیف و بر لزوم احیاء روابط با مسکو تاکید کرد.

وی در این رابطه به لوموند گفت: روسیه کشور عظیمی است و ما نمی توانیم با آن گستاخانه برخورد کنیم. اینکه گمان کنیم می توانیم روسیه را با تحریم های اقتصادی شکست دهیم، ساده لوحانه است. رابطه مان با روسیه باید احیاء شود.

فیون در عین حال افزود که بهبود رابطه در گرو عمل به پیمان صلح مینسک و فرونشاندن بحران در مناطق شرقی اوکراین است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در عین حال بر لزوم تجدید همکاری های اقتصادی با روسیه تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل نشست روسیه- اروپا با موضوع شرایط امنیتی اروپا را مطرح کرد.

به گفته فیون، عملکرد مسکو در سوریه مانع از پیروزی گروه تروریستی داعش شده است.

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۲۳ آوریل و دور دوم آن در هفت می برگزار می شود. در این میان نظرسنجی ها حاکی از برتری فیون و «مارین لوپن» نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» در دور نخست و پیروزی فیون در دور دوم است.