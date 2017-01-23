  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

وضعیت انتقال «ناطق» به پرسپولیس تا پایان هفته مشخص می‌شود

وضعیت انتقال «ناطق» به پرسپولیس تا پایان هفته مشخص می‌شود

مدافع عراقی مد نظر باشگاه پرسپولیس پیگیر دریافت رضایت نامه از باشگاه نیرو هوایی و وضعیت انتقال این بازیکن به پرسپولیس تا پایان هفته مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعد ناطق این روزهای گزینه اصلی پیوستن به پرسپولیس است مدافع تیم ملی عراق که در باشگاه نیروی هواییاین کشور توپ می‌زند، گزینه اصلی برانکو برای قلب خط دفاع سرخپوشان است.

این مدافع که تنها چهار ماه از ماندن قراردادش با نیرو هوایی باقی مانده، خودش پیگیر دریافت رضایت نامه از این باشگاه شده است تا بتواند به پرسپولیس بیاید اما این باشگاه عراقی که طرفداران زیادی نیز دارد، به دنبال پیدا کردن جایگزینی برای ناطق است تا رضایتنامه وی را صادر کنند.

برانکو هم از باشگاه پرسپولیس درخواست کرده تا هر چه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کند که ناطق به پرسپولیس اضافه شود با این حال باشگاه ایرانی در حال انجام مذاکرات خود با این باشگاه عراقی است.

همچنین به علت اینکه تنها چهار ماه تا پایان قرارداد ناطق با نیروهوایی باقی مانده است،پرسپولیس در نظر دارد که اگر در صورتی که این انتقال برای امسال هم مهیا نشد، برای سال آینده این بازیکن را به عنوان سهمیه بازیکن آسیایی جذب کند.

کد مطلب 3885045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها