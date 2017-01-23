به گزارش خبرنگار مهر، سعد ناطق این روزهای گزینه اصلی پیوستن به پرسپولیس است مدافع تیم ملی عراق که در باشگاه نیروی هواییاین کشور توپ می‌زند، گزینه اصلی برانکو برای قلب خط دفاع سرخپوشان است.

این مدافع که تنها چهار ماه از ماندن قراردادش با نیرو هوایی باقی مانده، خودش پیگیر دریافت رضایت نامه از این باشگاه شده است تا بتواند به پرسپولیس بیاید اما این باشگاه عراقی که طرفداران زیادی نیز دارد، به دنبال پیدا کردن جایگزینی برای ناطق است تا رضایتنامه وی را صادر کنند.

برانکو هم از باشگاه پرسپولیس درخواست کرده تا هر چه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کند که ناطق به پرسپولیس اضافه شود با این حال باشگاه ایرانی در حال انجام مذاکرات خود با این باشگاه عراقی است.

همچنین به علت اینکه تنها چهار ماه تا پایان قرارداد ناطق با نیروهوایی باقی مانده است،پرسپولیس در نظر دارد که اگر در صورتی که این انتقال برای امسال هم مهیا نشد، برای سال آینده این بازیکن را به عنوان سهمیه بازیکن آسیایی جذب کند.