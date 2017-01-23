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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

سردار پاکپور خبر داد:

رزمایش امام علی(ع) نیروی زمینی سپاه در غرب کشور آغاز شد

رزمایش امام علی(ع) نیروی زمینی سپاه در غرب کشور آغاز شد

فرمانده نیروی زمینی سپاه از آغاز رزمایش امام علی (ع) با محوریت قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با اعلام خبر آغاز رزمایش امام علی (ع) قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه گفت: این رزمایش از امروز ۴ بهمن ماه آغاز شده و به مدت ۴ روز در غرب کشور برگزار می شود.

سردار پاکپور ارتقای آمادگی های رزمی و توسعه روشها و شیوه‌های نوین جنگی را از جمله اهداف برگزاری رزمایش امام علی (ع) عنوان و تصریح کرد: در این رزمایش یگانهای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه به نمایش بخشی از توانمندی های خود می پردازند.

وی افزود: بالا بردن توانمندیهای طرح ریزی و هدایت در سطوح مختلف همچنین ارتقای آمادگی های اطلاعاتی و عملیاتی یگانها به منظور برقراری امنیت در شرایط گوناگون از دیگر اهداف برگزاری رزمایش امام علی (ع) است.

کد مطلب 3885405

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