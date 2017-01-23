پرسپولیس مقابل گسترش پیروز شد/ شاگردان برانکو از چهل عبور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه امروز دوشنبه بین تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد برگزار شد که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت. مهدی طارمی در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس گلزنی کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه آزادی و در حضور حدود ۲۰ هزار تماشاگر برگزار شد، سرخپوشان تهرانی در نیمه اول نمایش ضعیف و دور از انتظاری داشتند و نتوانستند موقعیتی را روی دروازه حریف ایجاد کنند.

برانکو ایوانکوویچ برای این بازی علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، صادق محرمی، حسین ماهینی، کمال کامیابی نیا، فرشاد احمدزاده (پریموف)، سروش رفیعی (رامین رضائیان)، وحید امیری، علی علیپور و مهدی طارمی (سامان نریمان جهان) را در ترکیب اصلی قرار داد. رامین رضائیان مدافع پرسپولیس در این مسابقه نیمکت نشین بود.

مهدی طارمی که بهترین گلزن پرسپولیس است در نیمه اول صاحب موقعیت هایی برای رسیدن به دروازه حریف شد که نتوانست تاثیر مثبتی داشته باشد. او در یک صحنه اعتقاد داشت مدافع حریف روی او مرتکب خطای پنالتی شده است.

شاگردان برانکو در نیمه اول بازی سرد و کسل کننده ای را به نمایش گذاشتند و حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه مهمان تبریزی خود ایجاد نکردند. اتفاقی که کمتر در دیدارهای گذشته پرسپولیس رخ داده بود.

در نیمه دوم پرسپولیس چهره تهاجمی تری به خود گرفت و به حملات خود با محوریت مهدی طارمی در خط حمله ادامه داد. با این حال بازی فشرده تیم گسترش مانع موقعیت سازی زیاد برای شاگردان برانکو ایوانکوویچ شده بود.

گسترشی ها حتی روی یکی، دو صحنه می توانستند دروازه پرسپولیس را باز کنند. برانکو برای باز کردن گره بازی، رامین رضائیان را در دقیقه ۷۲ به جای سروش رفیعی وارد زمین کرد.

این تدبیر برانکو سه دقیقه بعد تاثیر خودش را گذاشت و روی یک حرکت ترکیبی بین رضائیان، طارمی و علی علیپور، پرسپولیس توانست توسط طارمی به گل اول دست یابد.

پرسپولیس بعد از این گل بازهم حملاتی را ترتیب داد که بی ثمر بود. اواخر بازی، مسعود ابراهیم زاده به خاطر خطا روی علی علیپور با کارت زرد داور جریمه شد ولی این تصمیم آغاز یک جنجال بود چرا که پرسپولیسی ها معتقد بودند این دومین کارت ابراهیم زاده است و این بازیکن باید از زمین اخراج شود؛ هرچند داور اعتنایی به این اعتراض نکرد. در همین حین بازیکنان دو تیم باهم درگیر شدند.

تصمیم جنجالی دیگر داور به دقیقه ۸۸ مربوط بود که مهدی طارمی با ضربه بازیکن گسترش در محوطه جریمه زمین خورد ولی داور این صحنه را هم پنالتی تشخیص نداد.

در نهایت بازی با همین یک گل به اتمام رسید. با این برد پرسپولیس ۴۱ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. گسترش فولاد هم ۲۴ امتیازی و در رده هفتم باقی ماند.