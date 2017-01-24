به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۱، به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ از خانواده‌های معظم شهیدان مدافع حرم، شهید علی آقا عبداللهی، شهید مرتضی کریمی، شهید سردار فرزانه و شهید سردار داریوش درستی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه تجلیل بعمل می‌آید.

در این مراسم که به پاسداشت رشادتها و فداکاری‌های این شهدای بزرگوار و صبر و استقامت خانواده های آنها و با حضور خانواده معظم این بزرگواران برگزار می‌شود جمعی از مقامات محلی و نظامی از جمله دکتر حسن کافی مدیر محترم مهدیه های تهران، دکتر صدری رییس بیمارستان فارابی، حاج کاظم رضایی فرمانده بسیج ناحیه سلمان و دکتر آبادیان شهردار محترم منطقه ۱۱ حضور دارند و به ایراد سخن می‌پردازند.

علاقه مندان می‌توانند برای حضور در مراسم در زمان یاد شده از ساعت ۱۵ به آدرس خیابان هلال احمر، پردیس سینمایی رازی مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۵۵۴۰۴۰۲۹ تماس حاصل کنند.