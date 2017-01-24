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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

حجت الاسلام پناهیان:

نیروهای انقلابی در کنار رقابت سالم، وحدت و همگرایی داشته باشند

نیروهای انقلابی در کنار رقابت سالم، وحدت و همگرایی داشته باشند

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید در کنار رقابت سالم وحدت و همگرایی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه، درباره اهمیت وحدت و همگرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: هر جا تفرقه به رقابت سالم صدمه بزند باید جلوی آن را گرفت.

وی افزود: گروه‌های انقلابی باید در عین حال که رقابت سالم و دقیق دارند وحدت و همگرایی خود را حفظ کنند.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: اگر کسانی دلسوز جامعه باشند علاقه‌مند به وحدت خواهند بود.

حجت‌الاسلام پناهیان بیان داشت: هر گروه، جناح یا فردی هنگام امتحان وحدت، میزان دلسوزی خود را نسبت به انقلاب و مردم نشان می‌دهد.

کد مطلب 3886061

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