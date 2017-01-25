نسخه نهایی «سدمعبر» به دبیرخانه جشنواره فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه نهایی «سدمعبر» با پشت سر گذاشتن مراحل فنی باقیمانده، روز گذشته تحویل دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شد تا دومین اثر بلند سینمایی محسن قرایی که نویسندگی آن را سعید روستایی برعهده دارد، برای رقابت با دیگر آثار راه یافته به بخش سودای سیمرغ آماده نمایش شود.

این فیلم سینمایی با فیلمنامه‌ای در فضای اجتماعی، یکی از آثار جدی در میان ۳۳ اثر راه‌یافته به بخش سودای سیمرغ است که در آن حامد بهداد، باران کوثری، نادر فلاح، اکبر رحمتی، آوا شریفی، عرفان ناصری، مرتضی آقاحسینی، بهرام سروری نژاد، سجاد رحیمی، غلامعلی رضایی، حمید حاجی‌محمدزاده، فتح الله طاهری، مهدی میری، نگار عابدی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی، رونیکا نعمت الله و محسن کیایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«سدمعبر» داستان قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری را روایت می کند که در تلاش است وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختلافِ نظر دارد.

اسامی کامل عوامل این فیلم سینمایی که اولین اکران آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود، عبارتند از کارگردان: محسن قرایی، تهیه کننده: بهمن کامیار، نویسنده: سعید روستایی، مدیر تولید: سجاد رحیمی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهره پردازی: محمود دهقانی، موسیقی: رضا مرتضوی، مدیر برنامه‌ریزی: امین قوامی، منشی صحنه: حمیرا نعمت الله، دستیار اول کارگردان: کریم امینی، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی، مدیر تبلیغات: میثم میرزایی، تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، سرمایه گذاران: بهمن کامیار، علی کرمانیان، سید محمد احمدی، دستیاران تهیه: علی کرمانیان، بابک گودرزی نژاد، مشاور امور سرمایه گذاری: بابک گودرزی نژاد و مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: میثم محمدی.