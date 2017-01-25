جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال/رشد بدون نفت، فقط ۰.۹ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت بالاخره جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد، بر این اساس، ساختمان ۱۳- درصد، معدن ۷.۳- درصد و صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می دهد.

آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت هم در این مدت، ۰.۹ درصد است.

خبرگزاری مهر جدول کامل اجزای رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را، منتشر می کند: