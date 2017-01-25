جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال/رشد بدون نفت، فقط ۰.۹ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت بالاخره جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد، بر این اساس، ساختمان ۱۳- درصد، معدن ۷.۳- درصد و صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می دهد.
آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت هم در این مدت، ۰.۹ درصد است.
خبرگزاری مهر جدول کامل اجزای رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را، منتشر می کند:
|به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳
|فصل اول
|فصل دوم
|شش ماهه
|گروه کشاورزی
|۴.۲
|۵.۰
|۴.۸
|گروه نفت
|۵۵.۴
|۶۷.۲
|۶۱.۳
|گروه صنایع و معادن
|۴.۳-
|۲.۱
|۰.۹-
|معدن
|۹.۴-
|۵.۴-
|۷.۳-
|صنعت
|۲.۹
|۶.۲
|۴.۶
|برق، گاز و آب
|۲.۹
|۶.۲
|۴.۶
|ساختمان
|۲۵.۶-
|۲.۶-
|۱۳.۰-
|گروه خدمات
|۴.۲
|۵.۰
|۴.۸
|تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
|۵.۴
|۹.۲
|۷.۴
|تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت
|۰.۹-
|۲.۶
|۰.۹
نظر شما