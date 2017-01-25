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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

مهر خبر می دهد؛

جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال/رشد بدون نفت، فقط ۰.۹ درصد

جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال/رشد بدون نفت، فقط ۰.۹ درصد

دولت جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد؛ بر این اساس کشاورزی ۴.۸، نفت ۶۱.۳، صنعت ۴.۶، ساختمان ۱۳-، معدن ۷.۳-، خدمات ۴.۸ و گروه صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت بالاخره جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد، بر این اساس، ساختمان ۱۳- درصد، معدن ۷.۳- درصد و صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می دهد.

آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت هم در این مدت، ۰.۹ درصد است.

خبرگزاری مهر جدول کامل اجزای رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را، منتشر می کند:

رشد اقتصادی(بر حسب فعالیت های اقتصادی) - درصد
به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ فصل اول فصل دوم شش ماهه
گروه کشاورزی ۴.۲ ۵.۰ ۴.۸
گروه نفت ۵۵.۴ ۶۷.۲ ۶۱.۳
گروه صنایع و معادن ۴.۳- ۲.۱ ۰.۹-
معدن ۹.۴- ۵.۴- ۷.۳-
صنعت ۲.۹ ۶.۲ ۴.۶
برق، گاز و آب ۲.۹ ۶.۲ ۴.۶
ساختمان ۲۵.۶- ۲.۶- ۱۳.۰-
گروه خدمات ۴.۲ ۵.۰ ۴.۸
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۵.۴ ۹.۲ ۷.۴
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت ۰.۹- ۲.۶ ۰.۹

کد مطلب 3887140

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام . در تجارت جهانی و دادو ستد و نیز ارزش گذاری کالا در مبادلات چه بصورت نقدی و چه بصورت پایاپای ارز جهانی دلار است . ومی بینیم که تمامی کشورها تلاش می کنند که ذخیره ارزی دلار داشته باشند .

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