مذاکره با ۳۵ هُلدینگ بزرگ داخلی برای سرمایه گذاری در مکران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، گفت: برای نخستین بار به صورت فرابخشی در یک منطقه درحال اجرای طرح های توسعه ای هستیم.

وی افزود:در اجرای طرح جامع توسعه سواحل مکران، زیرساخت های منطقه فراهم می شود و راه آهن چابهار زمینه اتصال به راه آهن سراسری را فراهم می‌کند.

اسلامی اظهار داشت: ظرفیت بندر جاسک هم که هم اکنون دو میلیون تن است با نصب تجهیزات بندری به هشت و نیم میلیون تن در سال افزایش می‌یابد.

دبیر ستادتوسعه مُکران اظهار داشت: در اجرای طرح جامع توسعه سواحل مکران که در چارچوب توجه به اقتصاد دریامحور به اجرا در می آید به صنایع دریایی، شیلات و آبزیان، دریانوردی، صنعت، پتروشیمی و گردشگری توجه ویژه می‌شود.



به گفته اسلامی با اجرای طرح های زیرساختی، ۶۰۰ هزار شغل در بخش شیلات و آبزی پروری در سواحل مکران ایجاد می‌شود.



وی گفت: اگرچه نگاه اصلی در توسعه مکران، توجه به ظرفیت‌های داخلی است اما همزمان از سرمایه گذاری خارجی هم استفاده می شود.



دبیر ستاد توسعه مکران بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی دو شهر جدید را در این منطقه ایجاد می کند تا ظرفیت افزایش چندبرابری جمعیت در منطقه مکران فراهم شود.



وی افزود: ظرفیت بندری بندر چابهار در پنج مرحله به ۸۰ میلیون تن می رسد.



اسلامی گفت: نخستین پایانه نفتی خارج از خلیج فارس را وزارت نفت در بندر جاسک در دست طراحی دارد.



این مقام مسئول ادامه داد: عملیات احداث بزرگترین شهر صنعتی کشور در منطقه غرب جاسک با مشارکت یک شرکت خارجی به زودی آغاز می شود.



معاون مهندسی دفاعی وزیر دفاع با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، دریا و ساحل مکران را به طور دقیق مطالعه کرده است گفت: بر اساس این مطالعات، تنها در دو نقطه سرمایه گذاری صنعتی خواهد شد.



اسلامی اضافه کرد: ۶۸ موج شکن در طول منطقه مکران در دریای عمان به همت مهندسی نیروهای مسلح ایجاد شده است.



وی گفت: خیرین مدرسه ساز ساخت ۱۳۰ مدرسه را در منطقه تقبل کرده اند و طرح تبدیل بیمارستان ۳۲ تخت خوابی جاسک به ۶۴ تخت خوابی در دست اجراست.



اسلامی تصریح کرد: تلاش می کنیم در دو برنامه پنج ساله، طرح های توسعه ای در منطقه مکران به طور کامل اجرا شود.



وی بااشاره به احداث شهرک صنعتی چابهار با همکاری مشترک ایران و هند و شهرک صنعتی جاسک با طرف چینی، گفت: شرکت‌هایی از کره جنوبی هم برای احداث صنایع فولاد و پتروشیمی در منطقه مکران مذاکره کرده اند.