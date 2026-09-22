قریب به ۵۰ هزار فرصت شغلی در جریان جنگ اخیر در معرض مخاطره قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با نخبگان استان، اظهار کرد: هرمزگان به دلیل برخورداری همزمان از ظرفیتهای صنعتی، دریایی، بندری، انرژی، شیلاتی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، از استانهای دارای مزیتهای راهبردی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان است.
وی افزود: مناطق ویژه اقتصادی در هرمزگان در حوزههای مختلف صنعتی و خدماتی فعال هستند که در کنار زیرساختهای بندری و صنعتی، ظرفیت مناسبی برای استقرار و توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور فراهم کردهاند.
استاندار هرمزگان با اشاره به جایگاه استان در پهنه مکران گفت: بخش قابل توجهی از سواحل مکران در محدوده هرمزگان قرار دارد و شهرستانهای میناب، سیریک و جاسک بخش مهمی از این پهنه راهبردی را دربر میگیرند؛ منطقهای که در برنامههای توسعهای کشور جایگاه ویژهای دارد و میتواند در آینده میزبان جمعیت، صنایع و فعالیتهای اقتصادی جدید باشد.
هرمزگان؛ یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور
آشوری با اشاره به ظرفیتهای انرژی استان اظهار کرد: دو مجموعه بزرگ پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و پالایشگاه نفت بندرعباس در مجموع حدود ۶۰ درصد بنزین کشور را تولید میکنند و این ظرفیت، جایگاه هرمزگان را در زنجیره انرژی کشور نشان میدهد.
وی ادامه داد: هرمزگان در زنجیره فولاد نیز از ظرفیتهای مهمی برخوردار است و مجموعههایی همچون فولاد هرمزگان، فولاد صبا و فولاد کاوه در استان فعال هستند و طرحهای توسعهای این بخش میتواند جایگاه هرمزگان را در صنعت فولاد کشور تقویت کند.
ظرفیت گسترده اقتصاد دریامحور
استاندار هرمزگان موقعیت دریایی استان را یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی آن دانست و گفت: هرمزگان دارای بنادر متعددی در حوزههای تجاری، صنعتی، صیادی و چندمنظوره است که در گستره استان از جاسک تا پارسیان قرار گرفتهاند.
وی افزود: این گستردگی در کنار سواحل، جزایر، ظرفیتهای حملونقل دریایی و فعالیتهای بندری، بستر مناسبی برای توسعه اقتصاد دریامحور و بهکارگیری فناوریهای نوین در حوزههایی همچون لجستیک، حملونقل، مدیریت بنادر، شیلات و صنایع دریایی فراهم کرده است.
آشوری با اشاره به ظرفیت شیلات هرمزگان نیز گفت: استان در حوزه شیلات جایگاه نخست کشور را دارد و این بخش نقش قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد استان ایفا میکند.
وی افزود: از مجموع حدود ۵۹ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم حوزه شیلات، نزدیک به ۵۰ هزار فرصت شغلی در جریان جنگ اخیر در معرض مخاطره قرار گرفت که اهمیت این بخش در اقتصاد و اشتغال هرمزگان را نشان میدهد.
پیوند ظرفیتهای هرمزگان با فناوری و نوآوری
استاندار هرمزگان در ادامه بر ضرورت استفاده از فناوری برای افزایش بهرهوری و ارزش افزوده در بخشهای مختلف استان تأکید کرد و گفت: صنایع بزرگ، بنادر، شیلات، کشاورزی، سواحل، جزایر و ظرفیتهای مکران، هر یک میتوانند به بستری برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و توسعه راهکارهای فناورانه تبدیل شوند.
آشوری خاطرنشان کرد: ایجاد هاب نوآوری در هرمزگان میتواند به اتصال نخبگان، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و صنایع بزرگ استان کمک کند و زمینه تبدیل مسائل واقعی بخشهای صنعتی و اقتصادی به فرصتهای فناورانه و کسبوکارهای جدید را فراهم آورد.
وی افزود: نزدیکی هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز یک مزیت مهم برای توسعه بازار محصولات و خدمات دانشبنیان است و میتوان از این ظرفیت برای توسعه صادرات محصولات فناورانه، گسترش همکاریهای منطقهای و حضور شرکتهای دانشبنیان استان در بازارهای کشورهای همسایه استفاده کرد.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: هدف باید آن باشد که ظرفیتهای بزرگ استان در صنعت، انرژی، دریا و تجارت، در کنار توان علمی و نخبگانی، به یک زنجیره بههمپیوسته تبدیل شود تا هرمزگان علاوه بر نقشآفرینی در اقتصاد ملی، جایگاه خود را در اقتصاد دانشبنیان منطقه نیز تقویت کند.
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