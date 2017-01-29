  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۵

جعفرپور با مهر مطرح کرد:

شروط ایران برای مذاکره با عربستان برای حضور در مناسک حج

شروط ایران برای مذاکره با عربستان برای حضور در مناسک حج

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح شروط ایران برای مذاکره با عربستان برای حضور در مناسک حج تاکید کرد: نباید به هر قیمتی و تحت هر شرایطی دراین خصوص مذاکره کرد.

جمشید جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مذاکرات هیات ایرانی با عربستان برای حضور ایرانیان در حج سال آینده گفت: جمهوری اسلامی و مسلمانان علاقه مند به حضور در مراسم حج هستند و باید برای حضور حجاج در مراسم امسال تلاش شود.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به هر قیمتی و تحت هر شرایطی مذاکرات برای حضور ایرانیان در حج امسال انجام شود. عربستان باید در خصوص فاجعه منا و کشتار چندین هزار زائر در حج، هتک حرمت ۲ زائر ایرانی و حادثه جرثقیل پاسخگو باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از تبرئه عاملان سقوط جرثقیل در دادگاهی در عربستان اظهار داشت: هیات ایرانی نباید به راحتی از کنار این موضوعات بگذرد و بدون حل و فصل این مسائل مهم وارد مذاکره در خصوص حضور ایرانیان در مراسم حج شود.

جعفرپور تصریح کرد: دولت عربستان باید تضمین بدهد که این حوادث تکرار نخواهد شد و آزادی عمل های نسبی حجاج ایرانی برای برگزاری مراسم برائت از مشرکان و دعای کمیل سلب نمی شود.

وی تاکید کرد: این آزادی عمل های نسبی نباید به مذاکره گذاشته شده و هیات ایرانی از آن کوتاه آمده و محدودیت های جدید را قبول کند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: مشکلات ایران و عربستان در منطقه نیز باید در میدان حل شود.

کد مطلب 3889380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      لطفاکوتاه نیاییدمشکلی نیست اگرچندسالی بجای اینکه پولهایمان به جیب سعودی های لعنتی برود برویم کربلاوبه عراقی های مظلوم کمک کنیم لطفااینبارجلوی وهابیون سرخم نکنید. آمین
    • دون ديگو IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مردم تو اين وضعيت اقتصادي كجا دنبال برنامه حج هستند .
    • ali IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا یا بار الهی من خیلی دوست دارم حاجی بشم .بار الهی من خیلی دوست دارم که قبل از مرگم زیارت خانه ات شامل حالم شود. بار الهی قبل از اینکه من حاجی بشم شرایط حاجی شدن را در وجود من بوجود بیاور .
    • a IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یعنی فکر میکنید اینها اگه تضمین هم بدهند به حرفشون عمل میکنند این شیاطین خونخوار الان مشغول کشتار مسلمانان یمنی هستند اصلا فکر میکنید اینها مسلمونند
    • ح ر IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مکه ومدینه باید توسط کشور های اسلامی اداره شود
    • ر.ج IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بنظر من پول حج خرج افراد بی بضاعت ایران عزیزمان بشه خدا هم بیشتر راضی میشه اگر راست میگید شرایطی محیا کنید سفر حج رایگان بشه و دیناری یاریالی از طرف هردو کشورنگیرن.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها