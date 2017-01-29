شروط ایران برای مذاکره با عربستان برای حضور در مناسک حج

جمشید جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مذاکرات هیات ایرانی با عربستان برای حضور ایرانیان در حج سال آینده گفت: جمهوری اسلامی و مسلمانان علاقه مند به حضور در مراسم حج هستند و باید برای حضور حجاج در مراسم امسال تلاش شود.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به هر قیمتی و تحت هر شرایطی مذاکرات برای حضور ایرانیان در حج امسال انجام شود. عربستان باید در خصوص فاجعه منا و کشتار چندین هزار زائر در حج، هتک حرمت ۲ زائر ایرانی و حادثه جرثقیل پاسخگو باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از تبرئه عاملان سقوط جرثقیل در دادگاهی در عربستان اظهار داشت: هیات ایرانی نباید به راحتی از کنار این موضوعات بگذرد و بدون حل و فصل این مسائل مهم وارد مذاکره در خصوص حضور ایرانیان در مراسم حج شود.

جعفرپور تصریح کرد: دولت عربستان باید تضمین بدهد که این حوادث تکرار نخواهد شد و آزادی عمل های نسبی حجاج ایرانی برای برگزاری مراسم برائت از مشرکان و دعای کمیل سلب نمی شود.

وی تاکید کرد: این آزادی عمل های نسبی نباید به مذاکره گذاشته شده و هیات ایرانی از آن کوتاه آمده و محدودیت های جدید را قبول کند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: مشکلات ایران و عربستان در منطقه نیز باید در میدان حل شود.