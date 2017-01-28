مراسم فرش قرمز مصداق کامل تقلید کورکورانه از الگوهای غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با صدور نامه ای خطاب به دبیر جشنواره فجر ضمن انتقاد از برگزاری مراسم فرش قرمز این مراسم را مصداق کامل تقلید کورکورانه از الگوی غربی دانست.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محمد حیدری، دبیر محترم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر؛

سلام‌علیکم؛

همان‌گونه که مستحضر هستید در فضای مدیریتی کشور، وارد کردن فرهنگ بیگانه و ناهم‌خوان با فرهنگ ایرانی- اسلامی نه تنها خیانت به فرهنگ اصیل کشورمحسوب می‌شود، بلکه شائبه غرب دوستی و از خود بیگانگی را در اذهان همگان ایجاد می‌کند.

چه مضحک است که انسان کاری را که نقض غرض باشد انجام بدهد. از طرفی با هدف تعالی مردم فعالیت‌های فرهنگی‌ را سامان بدهد و از طرف دیگر آن کارها را آلوده و آغشته به آفاتی بکند که به مسموم شدن و نتیجه عکس دادن منجر بشود.

جشنواره فجری که به نشانه وفاداری هنر اصیل و ناب به ارزش‌های والای انقلابی که پیامش رفع استضعاف، کمک به محرومان جهان، رفع ظلم و تبذیر و نفی حاکمیت ظلم و هواهای نفسانی بر مردم برگزار می‌شود، خود را آلوده به فرهنگ غلط و باطل و نسخ شده و عقب افتاده‌ای که انقلاب بر علیهش قیام کرد بکند. آیا این همان نقض غرض نیست؟

مراسم فرش قرمز که مصداق کامل تقلید کورکورانه از الگوهای غربی است چند سالی هست که سایه شومش را بر جشنواره فجر گسترده است. حضرت‌عالی به خوبی مستحضر هستید که مراسم فرش قرمز در بافت فرهنگی خود از سویی، برآمده از فرهنگ تبرج و خود آرایی است و از سوی دیگر مبلغ و مروج مدپرستی و غوطه‌ور شدن در تجملات دنیایی. این پدیده ناخوش‌آیند در حالی گریبان‌گیر فضای هنری سینمای مغرب‌زمین و متأسفانه کشور ما شده است که در قرآن کریم جامعه اسلامی به وضوح از بازگشت به این الگو که از مولفه‌های فرهنگ جاهلیت اولی به حساب می‌آید مورد نهی واقع شده است. وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ‏ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی.(آیه 33 سوره مبارکه احزب)

قرآن کریم در آیات دیگری به بیان حکایت کسانی می پردازد که قارون وار در مرعی و منظر دیگران حاضر می شوند و مردم با استصیلال به آنها خیره شده به نحوه حیات اشرافی آنان حسرت می خورند. فَخَرَجَ عَلی‏ قَوْمِهِ فی‏ زینَتِهِ قالَ الَّذینَ یُریدُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا یا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِیَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظیم‏وَ قالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوابُ اللّه خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لایُلَقّاها إِلاَّ الصّابِرُونَ. (آیه 79 و 80 سوره مبارکه قصص)

جناب آقای حیدری، از شما برادرانه خواهشمندیم فارغ از هرگونه دغدغه سیاسی و جناحی دقایقی را در این آیات تأمل کنید و در برابر وجدان خود به این پرسش اساسی پاسخ دهید که آیا فرش قرمز جشنواره فجر انقلاب اسلامی مصداق امروزی همین خودنمایی قارون وار نیست؟ آیا نباید حسرت بخوردید که چرا با دستان خودتان فضای هنری کشور را که بسیاریاز هنرمندان آن دغدغه مندان دردهای مردم جامعه هستند به سمت تبرج و خودنمایی هدایت می‌کنید؟

دبیر محترم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، شما در مصاحبه خود اعلام کرده‌اید که بخاطر حواشی فرش قرمز را به پردیس ملت منتقل خواهید کرد؛ آیا آثار سوء فرهنگی این تقلید کورکورانه با برگزاری آن در پردیس ملت از بین می‌رود؟

آقای حیدری مستحضر باشید که نقدهای ما به جشنواره فجر محدود به این موارد نمی‌شود؛ اما متأسفانه فضای این روزهای مدیریتی کشور به گونه‌ای شده است که ناچاریم درباره این مباحث سخن بگوییم. امیدواریم با رفع این‌گونه آسیب‌ها بتوانیم به مباحث اصلی‌تر در این حوزه بپردازیم.