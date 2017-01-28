به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در برنامه «تیتر امشب» افزود: تاکتیک عملیاتی آتشنشانها به صورتی بود که حتی چراغ قوه نیروها، اتیکتها و کوچکترین تجهیزات را به طور دقیق جستجو و پیدا کردیم بنابراین سعی شد در این عملیات احتیاط فدای سرعت نشود.
وی ادامه داد: پس از چند روز از گذشت این حادثه، با توجه به نوع آوار، فشردگی، حرارت و آتش که آهن را ذوب کرده بود باید حقیقت این موضوع که دیگر کسی زیر آوار زنده نمانده است را میپذیرفتیم.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تاکید کرد: نیروهای ما نگران بودند که هیچ پیکری در زیر این آتش و حرارت باقی نمانده باشد بنابراین هنگامی که پیکرها کشف میشدند، همکاران از اینکه شرمنده خانواده شهدا و هموطنان نشدند، احساس رضایت بهتری داشتند.
ملکی گفت: علت وقوع این حادثه در ابتدا باید از کشف دلیل آتش سوزی آغاز شود که نیروهای کارشناسی میتوانند با استفاده از تحقیقات میدانی، بررسیها و اسناد گذشته و نمونههای آزمایشگاهی به علت اصلی برسند.
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