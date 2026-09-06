آیین ختم شهدای شهرستان دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم و بزرگداشت شهدای شهرستان دیّر در حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لاوان با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر و با مشارکت گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان استانی و شهرستانی در مصلای نماز جمعه دیّر برگزار شد.

در این آیین، یاد و نام شهدای معزز حسین صالح‌نژاد، حسن مؤمنی و مهدی بحرانی، سه بسیجی شهرستان دیر که در حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لاوان به شهادت رسیدند، در مصلای نماز جمعه این شهر برگزار شد.

در این مراسم، استاندار بوشهر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، فرماندار دیر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولان نظامی و انتظامی، ائمه جمعه، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مسئولان استانی و محلی حضور داشتند.

قاریان قرآن، شاعران آیینی، مداحان اهل‌بیت(ع) و ذاکران نیز با اجرای برنامه‌های مختلف، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

زارع استاندار بوشهر همچنین به عیادت جانباز سرافراز و جان‌فدا علی بحرانی پدر شهید مهدی بحرانی رفت و با وی دیدار کرد و در جریان آخرین وضعیت درمانی وی قرار گرفت.