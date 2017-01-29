به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، محمدجواد عطرچیان اظهار داشت: در هفتمین اجلاس کمیته حمل و نقل بینالمللی جادهای کالا و مسافر، طرفین بر توسعه روابط حمل و نقلی بین دو کشور و ارتقای همکاریهای دو و چندجانبه برای توسعه روابط حمل و نقلی و ترانزیتی تأکید کردند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری افزود: در این نشست که با امضای یادداشت تفاهمی بین دو کشور در ۱۵ ماده همراه بود، طرف گرجی بر رفع موانع و مشکلات شرکتهای حملونقل و کامیونهای گرجی در خاک ایران و همچنین روانسازی و ارائه تسهیلات به کامیونهای گرجستانی تأکید داشت.
عطرچیان یادآور شد: در نشست مزبور، طرفین درباره موضوعات حمل و نقل جادهای کالا و مسافر، همکاری در کریدورهای ترانزیتی و منطقهای، فقدان پوشش بیمهای مناسب و کارآمد برای کامیونهای ایرانی عبوری در قلمرو گرجستان و سایر موضوعات، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گفته این مقام مسئول، از مهمترین دستاوردهای این اجلاس افزایش قابل توجه مبادله پروانه های تردد معاف از عوارض است که در مقایسه با سالهای گذشته، از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است و نیمی از این تعداد، حداکثر طی یک ماه آینده در اختیار طرف ایرانی قرار می گیرد که از مزایای افزایش برگه های تردد مورد مبادله بین دو طرف، می توان به افزایش توسعه و مراودات بازرگانی بین دو کشور و کاهش هزینههای حمل و نقل اشاره نمود.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی با اشاره به تاکید طرفین به روانسازی و تسهیل تردد اتوبوسهای ایرانی و ارائه تسهیلات به آنان، افزود: طرفین توافق کردند با توجه به اهمیت تأسیس کریدور ششجانبه خلیجفارس – دریای سیاه، نسبت به برگزاری اجلاس کارشناسی جهت نهایی نمودن سند مزبور هماهنگیهای لازم را به عمل آوردند.
عطرچیان افزود: در جریان مذاکرات، طرفین در خصوص راهاندازی خطوط رو – رو از بندرهای پوتی و باتومی و همچنین میزان تعرفهها و هزینههای خطوط مزبور، مذاکره کرده و در عین حال، بازدیدی هم از این دو بندر توسط هیات ایرانی به عمل آمد.
شایان ذکر است در حال حاضر، سالانه بیش از ۹۰۰۰ کامیون ایرانی، کالاهای صادراتی کشورمان را از طریق آذربایجان و یا ترکیه، به گرجستان حمل میکنند و میزان تردد کامیونهای گرجی به ایران در سال گذشته، حدود ۶۰۰ دستگاه بوده است.
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